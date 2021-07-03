Андрей Бочкарев: Снижение административных барьеров в строительстве помогает рынку недвижимости

Фото: Пресс-служба МУФ

Снятие административных барьеров в области строительства позитивно влияет на развитие рынка недвижимости. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Правительство Москвы не занимается регулированием рынка недвижимости в прямом смысле. Во многом это вопрос рынка, вопрос спроса и предложения. Мы со своей стороны понимаем, что, создавая условия для ускорения строительства объектов без снижения качества, помогаем увеличивать спрос, а значит помогаем регулировать стоимость жилья, — заявил он на Московском урбанистическом форуме — 2021.

По его мнению, высокие цены на жилье тормозят спрос. Это в свою очередь снижает количество потенциальных инвесторов.

Как утверждает Бочкарев, необходимо строить жилье в достаточных объемах. Оно должно быть разного типа и хорошего качества. Правительство столицы делает все для снятия административных барьеров. Рынок недвижимости положительно влияет на такое решение, уверен заммэра.

Московский урбанистический форум — 2021 открылся 1 июля. На первом пленарном заседании, посвященном теме «Города-суперзвезды», мэр столицы Сергей Собянин выступил с несколькими заявлениями. В частности, об улучшении криминальной обстановки в городе, о работе в области благоустройства Москвы и о том, как мегаполисы справляются с пандемией.

Заммэра в рамках форума сообщил о достижениях и планах Москвы в области строительства. Среди них сооружение единого транспортного каркаса и строительство 24 новых станций метро. Также он оценил влияние строительного комплекса на экономику Москвы, рассказал о строительстве транспортной инфраструктуры в условиях пандемии и сообщил, что что за 2011–2023 годы около тысячи социальных объектов построят в Москве.