Умер 102-летний автор книг про Боба Морана Анри Верн

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Бельгийский писатель-фантаст Анри Верн умер в возрасте 102 лет. Об этом сообщил в понедельник, 26 июля, издательский холдинг Le Lombard на сайте.

В издательстве уточнили, что Анри Верн скончался в воскресенье, 25 июля. Причина смерти писателя не уточняется.

— Издательство Le Lombard с грустью имеет честь сообщить о кончине Анри Верна, создателя, в числе прочих, серии про Боба Морана, — говорится в сообщении.

За свою жизнь Анри Верн написал свыше 230 фантастических романов, которые были переведены на семь языков. Верн также был автором комиксов, пьес для радио, сценариев для телефильмов. Самым известным персонажем книг писателя является летчик Боб Моран. Первый научно-фантастический роман про Морана вышел в 1953 году.