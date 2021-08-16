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Три самолета ВВС Афганистана приземлились в Таджикистане

Иван Юминов

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Три самолета ВВС Афганистана приземлились в Таджикистане
Фото: Pixabay

Три самолета военно-воздушных сил (ВВС) Афганистана приземлились в аэропорту города Бохтар в Таджикистане. Об этом сообщили в департаменте информации министерства иностранных дел (МИД) страны в понедельник, 16 августа.

— После получения сигнала SOS, согласно международным обязательствам, Таджикистан дал разрешение на посадку афганских самолетов в аэропорте города Бохтар, — говорится в сообщении.

В самолетах находились более 100 военнослужащих. Их временно разместили в общежитиях, отмечает РИА Новости.

16 августа в Минобороны Узбекистана сообщили, что самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО при попытке нарушения границы. По предварительной информации, самолет потерпел крушение вечером 15 августа. Инцидент произошел в Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана.

По данным СМИ, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около трех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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