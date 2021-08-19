Стрелков предположил, что США намеренно оставили оружие талибам*

Фото: Pixabay

США могли намеренно оставить технику и вооружение «Талибану»* после ухода из Афганистана. Об этом заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

— Но я подозреваю, что американцы оставили это оружие намеренно. Подозреваю, что американским военным была поставлена задача максимально оставить техники и вооружения «Талибану»*. Не утверждаю этого, — рассказал бывший военный.

Американцы должны были понимать, что армия Афганистана, которой они давали технику, не сможет долго продержаться под натиском талибов*, добавил Стрелков. Вашингтон мог заключить с движением договоренности об использовании этого оружия против Ирана, Таджикистана и Узбекистана, добавил он.

Через некоторое время талибы* будут вынуждены вступить в экспансию вовне, и в этом им очень пригодится оружие США, подчеркнул Стрелков. При этом вряд ли они будут использовать самолеты и вертолеты, так как для этого нужны обученные люди, приводит его слова «НСН».

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.