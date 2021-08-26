Боевики «Талибана»* взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Боевики радикального движения «Талибан»* взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана Хамида Карзая и главу Высшего совета по национальному примирению Абдуллу Абдуллу. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что они оба являются членами совета республики, обеспечивающего передачу власти талибам*.

При этом боевики движения обезоружили телохранителей Карзая и Абдуллы, а также изъяли их личные транспортные средства.

Кроме того, талибы* обыскали дома обоих афганских политиков.

24 августа стало известно, что были согласованы 7 из 12 кандидатур, которые войдут в руководящий совет Афганистана. В совет войдут талибы*, бывший президент Хамид Карзай и глава МИД из администрации Ханиф Атмар.

До этого сообщалось, что лидеры радикального движения «Талибан»* создадут совет из 12 человек для управления Афганистаном. По данным инсайдера издания Foreign Policy, в совет войдут глава политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар и мулла Мухаммед Якуб.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа, представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа, является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.