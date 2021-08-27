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Художник создал в Санкт-Петербурге необычный арт-объект из старых книг

Анастасия Волоснова

Общество
Художник создал в Санкт-Петербурге необычный арт-объект из старых книг
Фото: Pexels / Caio

Петербургский художник Роман Матвиенко представил необычный арт-объект из старых книг в Музее стрит-арта. Фотографии арт-объекта были опубликованы в пятницу, 27 августа, в Instagram-аккаунте музея.

Автор выполнил скульптуру в форме куба из списанных книг. Каждую из граней куба Матвиенко расписал каллиграфическим письмом в присутствии посетителей.

Художник назвал свою работу «Фундамент знаний». По этой причине скульптура была выполнена в устойчивой и надежной форме. Арт-объект должен напоминать посетителям музея о важной роли, которую играют книги в формировании сознания людей, пишет портал «Невские новости».

Памятник в виде огромного кома глины возвели напротив бывшей электростанции на Болотной площади в Москве. В последний раз скульптуру выставляли во Флоренции в 2017 году. Композиция олицетворяет собой акт созидания и процесс преображения материи в руках художника.

Данная экспозиция «Большая глина номер 4» выполнена швейцарским художником и скульптором Урсом Фишером. Высота сделанной из алюминия скульптуры составляет 12 метров. Скульптура представляет собой копию комка глины, увеличенную в 50 раз. Сейчас работа установлена в Москве, однако до этого она выставлялась во Флоренции.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что установленная на Болотной набережной в Москве скульптура «Большая глина» является креативным памятником. В том числе потому, что через несколько месяцев она будет востребована в другом городе мира.

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