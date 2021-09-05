Водитель погиб в ДТП на Кадашевской набережной в Москве

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Россия, Москва, Кадашёвская набережная, 12 Карта всех событий

В результате ДТП в центре столице погиб водитель. Об этом в воскресенье, 5 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел рядом с домом 12 на Кадашевской набережной. Легковой автомобиль врезался в опору моста.

— От полученных травм водитель автомобиля скончался на месте, — сказал источник «ВМ».

Ночью 5 сентября при съезде с Щелковского шоссе на внешнюю сторону МКАД на проезжую часть съехал каток, отцепившись от грузовой машины. Из-за произошедшего движение на съезде с Щелковского шоссе в сторону области было полностью перекрыто. Позже движение было восстановлено.

4 сентября на юге столицы в районе Чертаново Южное водитель автомобиля Hyundai Solaris насмерть сбил человека. ДТП случилось на улице Кирпичные Выемки, возле дома № 12.