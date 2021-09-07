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Столичные ветеринары рассказали, как позаботиться о питомце по возращении из отпуска

Марьяна Шевцова

Общество
Столичные ветеринары рассказали, как позаботиться о питомце по возращении из отпуска
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Сезон отпусков подходит к концу, и москвичи возвращаются в город. Для тех, кто брал на отдых домашних животных, специалисты столичного Комитета ветеринарии рассказали, как позаботиться о питомце в дороге и по возвращении домой.

Шаг 1. Сделать дорогу безопасной и комфортной для питомца

Во время поездки на машине не разрешайте питомцу свободно перемещаться по салону. Крупных собак желательно пристегнуть специальным ремнём, а представителей небольших пород, кошек и других мелких животных лучше везти в переноске. При этом ее стоит закрепить на сидении.

Если возвращаться домой будете на общественном транспорте, ознакомьтесь с общими требованиями и правилами, которые предъявляют компании–перевозчики. В поезде дальнего следования можно перевозить мелких кошек, собак и птиц в переноске, купив отдельный билет. Крупные питомцы должны ехать в отдельном купе. Чаще всего в салон самолета можно взять питомцев, которые вместе с переноской весят не большее восьми килограммов, более крупных животных надо помещать в клетку и сдавать в багажный отсек. Чтобы питомец легче пережил перелёт, в переноску или клетку можно положить любимую игрушку или одеяло, на котором он любит спать.

—- Покормить питомца лучше не позднее, чем за 4 часа до выезда. При этом обязательно возьмите с собой воду. Для собак и кошек, которые плохо переносят дорогу, существуют специальные успокаивающие средства. Но не забывайте, что любые лекарства можно использовать только после консультации со специалистом, — советует ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных ЮЗАО Жанна Голышкова.

Шаг 2. Вымыть и осмотреть питомца

По возвращении питомца желательно тщательно вымыть. Помимо этого, нужно уделить время другим процедурам по уходу: вычесать шерсть, подстричь ногти и почистить уши. Сделать это можно самостоятельно или обратиться к специалистам в ветеринарную клинику.

— Одно из самых распространённых заболеваний, которое может возникнуть у питомца после отдыха на природе, — это пироплазмоз. К симптомам заболевания можно отнести температуру, отказ от еды и диарею. Передается пироплазмоз через укус клеща. Именно поэтому по возвращении домой важно внимательно осмотреть его на наличие клещей. При обнаружении обязательно отвезите его в ветеринарную клинику, — добавила ветврач.

Шаг 3. Обработать от блох и дать препарат для профилактики

На природе домашние животные могут встретиться с кровососущими насекомыми-паразитами: клещами, блохами, вшами и власоедами.Кроме них питомцам угрожают еще и гельминты — заразиться ими можно при контакте с другими животными, через воду, мясо, рыбу и даже при укусе насекомого.

Если у вашего питомца глисты, на это могут указать симптомы:

— плохой аппетит;

— истощение;

— аллергия;

— нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

Чтобы защитить вашего домашнего любимца от паразитов, сразу после возвращения домой обработайте шерсть питомца от блох и дайте ему антигельминтный препарат.

Шаг 4. Сводить питомца к ветеринару

Отведите питомца на приём к ветеринару, даже если не заметили изменений в его поведении или симптомов заболеваний. Профилактический осмотр поможет оценить текущее состояние здоровья вашего домашнего животного.

— Обычно диспансеризация подразумевает не только визуальный осмотр, но и проведение ряда лабораторных и диагностических исследований. Профилактические осмотры помогают обнаружить болезнь на ранней стадии и предотвратить серьёзные последствия, — отметила Жанна Голышкова.

Напомним, что в столице работают 26 государственных ветеринарных клиник. Для консультации и оказания услуг можно предварительно записаться на прием к ветеринару онлайн на портале mos.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» или по телефону: +7(495)612-04-25.

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