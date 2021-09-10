Песков: Россия не примет участие в инаугурации правительства талибов*

Фото: Администрация президента РФ

Представители России не будут принимать участие в инаугурации нового афганского правительства, которое собирается утвердить радикальное движение «Талибан»*. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Россия никак не будет принимать участие (в инаугурации правительства талибов* — прим. «ВМ»), — цитирует Пескова РИА Новости.

В среду, 8 сентября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не поедет в Афганистан на инаугурацию правительства талибов*. В то же время она предположила, что Россия будет представлена на мероприятии «на уровне послов».

10 сентября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что движение «Талибан»* пока не является легитимным правительством Афганистана по международным стандартам. Он напомнил, что «Талибан»* не признала ни одна страна, а по международным стандартам движение «пока не является легитимным афганским правительством».

7 сентября сообщалось, что мулла Мохаммад Хасан Ахунд станет новым премьер-министром Афганистана. Решение о его назначении принял духовный лидер «Талибана»* мулла Хибатулла Ахундзада.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.