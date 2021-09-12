Посол РФ заявил, что Москва налаживала диалог с талибами* в течение восьми лет

Фото: public domain

Российские власти налаживали контакты с «Талибаном»* в течение последних семи-восьми лет, это позволило быть готовыми к смене власти в стране. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

— Мы с талибами* выстраивали контакты последние семь-восемь лет. Для нас эта власть не стала чужаком, поэтому мы из Кабула, в отличие от западников, не бежали, — сказал он в субботу, 11 сентября, в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Посол отметил, что талибы* «оценили» решение Москвы продолжить работу дипмиссии, в настоящее время отношения с ними нормальные. Он добавил, что ситуация в Афганистане не будет безоблачной, но альтернативы власти боевиков в стране пока нет.

При этом дипломат выразил мнение, что преждевременно делать выводы о том, «кто такие нынешние талибы» — нужно будет судить по их делам.

10 сентября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что движение «Талибан»* пока не является легитимным правительством Афганистана по международным стандартам. Он напомнил, что «Талибан»* не признала ни одна страна, а по международным стандартам движение «пока не является легитимным афганским правительством».

7 сентября сообщалось, что мулла Мохаммад Хасан Ахунд станет новым премьер-министром Афганистана. Решение о его назначении принял духовный лидер «Талибана»* мулла Хибатулла Ахундзада.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.