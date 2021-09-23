Что известно о пропавшем в Хабаровском крае самолете Ан-26

Фото: Минобороны РФ

Самолет Ан-26 исчез с экранов радаров во время технического полета в Хабаровском крае 22 сентября. «Вечерняя Москва» разбиралась в том, что известно о случившемся на данный момент.

Военный Ан-26 выполнял технический полет с целью проверки систем навигационного радионаблюдения. По плану самолет должен был приземлиться в 19:10 по местному времени (12:10 мск), на борту находилось шесть человек.

Воздушное судно пропало с экранов радаров в 38 километрах от аэродрома Хабаровск-Центральный. Полет проходил в сложных метеоусловиях, однако экипаж не сообщал о проблемах.

На поиски пропавшего самолета отправили вертолет МЧС, также к спасательным работам привлекли наземную технику. В МЧС подтвердили, что на борту находилось шесть человек, а также отметили, что поиски затруднены из-за сложных метеоусловий.

В экстренных службах сразу после инцидента предположили, что пилоты могли допустить ошибку из-за плохой погоды.

Из-за сильного ветра и дождя авиация прекратила поиски Ан-26, при этом наземная группа продолжила работу. Утром 23 сентября спасательный вертолет снова вылетел на поиски пропавшего борта.

По данным МЧС, место падения Ан-26 было найдено 23 сентября в 11:30 по местному времени (04:30 мск). Самолет упал рядом с поселком Корфовским. Борт разбился в труднодоступной местности, из-за чего спасатели не могли высадиться на месте катастрофы.

Позже источник сообщил ТАСС, что в результате аварии погибли все члены экипажа. В интернете было опубликовано видео со спасательного вертолета: на кадрах видно, что самолет при крушении повалил деревья. «Вечерняя Москва» следит за дальнейшим развитием событий.

По данным ТАСС, разбившийся самолет находился в эксплуатации 42 года. Собеседник агентства отметил, что ресурс машины не должен был превышать 40 лет.