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Перед судом предстанет санитарка, избившая постояльца дома престарелых в Реутове

Илья Ашуров

Происшествия
Перед судом предстанет санитарка, избившая постояльца дома престарелых в Реутове
Фото: Pixabay / Sang Hyun Cho

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 54-летней сотрудницы подмосковного дома престарелых. Об этом в пятницу, 1 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу, — заключила Врадий.

Санитарку, работавшую в пансионате для пожилых людей в Реутове, задержали 24 августа. Ее подозревали в рукоприкладстве по отношению к подопечному. Действия женщины попали на видео. На кадрах видно, как она избивает половой тряпкой престарелого мужчину, лежащего на кафельном полу.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль». В ходе следствия она признала свою вину.

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