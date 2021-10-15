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Китай отправил к орбитальной станции корабль с тремя космонавтами

Иван Юминов

Технологии
Китай отправил к орбитальной станции корабль с тремя космонавтами
Фото: Роскосмос

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с пилотируемым кораблем «Шэньчжоу-13» стартовала к строящейся орбитальной станции «Тяньгун».

Запуск состоялся с космодрома «Цзюцюань» в провинции Ганьсу. В состав экипажа вошли Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу, они проведут на станции не менее 180 дней.

Строительство многомодульной станции «Тяньгун» стартовало 29 апреля. Тогда на орбиту вывели основной модуль «Тяньхэ».

Строительство «Тяньгуна», как ожидается, завершится в 2022 году. Одновременно на ней смогут находиться три космонавта, отмечает Xinhua.

2 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется начать через пять–шесть лет. В качестве базового модуля, по его словам, будет выступать научно-энергетический модуль.

31 августа генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что строительство новой космической станции начнется уже в 2027 году.

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