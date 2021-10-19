Захарова назвала вероломным задержание представителя ЛНР в СЦКК

Фото: roscongress / Анна Горбань

Россия расценивает задержание Украиной представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) как вероломное и провокационное действие. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 19 октября.

— Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней консульской конвенции с Россией, — рассказала дипломат.

Внешнеполитическое ведомство, по ее словам, ожидает «принципиальной оценки» ситуации со стороны ОБСЕ. Москва рассчитывает, что ее специальная мониторинговая миссия на Украине будет внимательно следить за ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе, приводит слова Захаровой сайт МИД.

14 октября в ЛНР потребовали от наблюдателей принудить Киев возвратить похищенного украинскими силовиками Андрея Косяка, представителя региона в СЦКК. По словам представителя республики, в отношении задержанного оперативники применяют пытки и психотропные препараты с целью получения заведомо ложных сведений.

В результате инцидента представительство ЛНР в СЦКК приостановило сотрудничество с Украиной до возвращения Косяка.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.