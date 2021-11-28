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Гагарина назвала Градского абсолютным перфекционистом в музыке

Анастасия Колоскова

Общество
Гагарина назвала Градского абсолютным перфекционистом в музыке
Фото: facebook/alexandergradsky

Российская певица Полина Гагарина отреагировала на смерть легендарного композитора и музыканта Александра Градского, назвав его «абсолютным перфекционистом в музыке». Пост, посвященный памяти музыканта, она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

— Самобытный, строгий, требовательный, добрый, мудрый, душевный. Профессионал и абсолютный перфекционист в музыке. Александр Борисович, горюем, нам сильно будет вас не хватать. Мои самые глубокие соболезнования семье и близким, — написала исполнительница, опубликовав совместное фото, сделанное на съемках музыкального проекта «Голос», на котором она вместе с Градским занимали кресла наставников.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени.

Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

В пресс-службе Первого канала сообщили, что юбилейный, десятый сезон шоу «Голос» на Первом канале продолжится в память об ушедшем народном артисте России.

Председатель комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что памятную табличку в честь народного артиста России могут установить в столице.

Прощание с Александром Градским состоится в среду, 1 декабря, в театре «Градский холл» в Москве.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни певца и композитора Александра Градского выразили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, певица Пелагея, композитор Игорь Крутой, Дмитрий Билан, Иосиф Пригожин, а также участники шоу «Голос».

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