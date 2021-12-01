«Был потрясающим отцом и мужем»: Прошутинская поделилась воспоминаниями о Градском

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Телеведущая Кира Прошутинская, которая много лет дружила с Александром Градским и была его соседкой по даче, рассказала, каким музыкант был семьянином.

По ее словам, семейная жизнь играла для композитора важную роль в жизни. Градский, несмотря на развод с первой женой, всегда ее поддерживал.

— Саша был потрясающим отцом и мужем. Несмотря на то, что он развелся с Олей, всегда считал себя ответственным за мать своего сына Дани и дочери Маши. Градский — редкий мужчина, который уверен, что обязан на всю жизнь, если выбрал женщину и родил детей. Сколько бы их не было, — приводит слова телеведущая издание «СтарХит».

В то же время, как отметила Прошутинская, музыкант был совершенно равнодушен к собственной внешности и одежде, однако в вопросах музыки был абсолютным перфекционистом.

Напомним, последние 17 лет жизни Александр Градский прожил с Мариной Коташенко, которая родила артисту двоих детей. За месяц до смерти музыканта пара зарегистрировала свои отношения официально.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни певца и композитора Александра Градского выразили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, певица Пелагея, композитор Игорь Крутой, Дмитрий Билан, Иосиф Пригожин, а также участники шоу «Голос».

29 ноября врио художественного руководителя театра «Градский Холл» был назначен Алексей Рыбников. Он является председателем совета Союза композиторов России и лауреатом Государственной премии России. Рыбников создал много музыкальных произведений, в том числе рок-оперу «Юнона и Авось».