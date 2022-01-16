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Лифт на станции метро «Шипиловская» закрыт на ремонт

Виктория Храменкова

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Лифт на станции метро «Шипиловская» закрыт на ремонт
Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Один из лифтов на станции метро «Шипиловская» Люблинско-Дмитровской линии закрыли на ремонт. Отмечается, что лифт не будет работать до 25 января. Об этом в субботу, 15 января, сообщается на сайте столичного метрополитена.

— С 13 января по 25 января 2022 года на станции «Шипиловская» (выходы №1-3) закрыт на ремонт лифт, — следует из опубликованного сообщения.

6 января заместитель мэра Москвы и руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что в 2021 году в московском метро было отремонтировано порядка 143 эскалаторов.

Власти Москвы рассказали о цифровизации столичной транспортной системы. Множество технологических новаций ввели в столичном метро в 2021 году. Так, московский транспорт стал одним из мировых лидеров в сфере цифровизации различных сервисов и системы оплаты проезда. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы и руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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