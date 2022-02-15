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Стало известно о задержании замдекана факультета права ВШЭ Ларичева

Василий Плиткин

Происшествия
Стало известно о задержании замдекана факультета права ВШЭ Ларичева
Фото: hse.ru

Замдекана факультета права ВШЭ Александр Ларичев задержан по подозрению в крупной растрате, следователи Министерства внутренних дел намерены добиваться его заключения под стражу. Об этом стало известно во вторник, 15 февраля.

— МВД требует ареста Ларичева, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Ларичеву предъявляется обвинение в присвоении или растрате в особо крупном размере. Следователи намерены выйти в суд с ходатайством о его аресте замдекана.

Ранее стало известно о подполковнике полиции, задержанном за пособничество во взятках на 17 миллионов рублей.

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