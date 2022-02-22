СМИ: Соединенные Штаты вывезут оставшихся на Украине дипломатов в Польшу

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Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена распорядилась вывезти оставшихся американских дипломатов с Украины, посольство переносят в Польшу. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

— Администрация Байдена постановила всем оставшимся сотрудникам госдепартамента покинуть Украину. Посольство ранее было перемещено в западный город Львов. Теперь оно переносится в Польшу, — сообщается в статье.

Отмечается, что такое решение власти США приняли из соображений безопасности. Дипломаты вернутся на Украину, если якобы возможного «вторжения России не произойдет».

14 февраля Госдеп дал распоряжение уничтожить оборудование посольства США в Киеве. Госдепартамент Соединенных Штатов распорядился уничтожить сетевую аппаратуру и компьютерные рабочие станции в посольстве на Украине. Само посольство временно будет закрыто, а деятельность дипломатов перенесут во Львов.

Ранее Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны.

21 февраля Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области.

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным обращением. Мужчинам, которые способны взять оружие, по его словам, следует защищать республику.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о взрывах под Ростовом на российско-украинской границе является недостоверной. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова лидера бездушными и циничными.

По состоянию на 20 февраля в Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, 419 беженцев обратились за медицинской помощью, из них 74 — дети.