Дело возбудили в отношении блогера, снявшейся обнаженной на фоне храма в столице

Фото: СК РФ

В отношении 24-летней блогерши Полины Моругиной возбудили уголовное дело после того, как она обнаженной снялась на фоне храма Пресвятой Богородицы в Филях.

Дело завели по статье «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».

Блогер снялась топлес на фоне храма и опубликовала снимок у себя в Instagram, что сильно заинтересовало правоохранительные органы. Моругиной грозит штраф или ограничение свободы до года, остальные участники фотосессии до сих пор не установлены, передает ФАН.

В начале декабря 2021 года дело зарегистрировали в суде, а 15 декабря его направили на дополнительное расследование.

Позднее девушка удалила все свои профили в социальных сетях.

Заигрались в инстаблогеров

3 ноября Тверской районный суд Москвы назначил 14 суток ареста девушке-блогеру, которая сфотографировалась в полуобнаженном виде на фоне Московского Кремля.

Похожий случай недавно произошел в Санкт-Петербурге. Летом 2020 года 30-летняя Ирина Волкова снялась в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора. Фотографию она выложила в соцсеть Instagram. 30 октября этого года в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

В ходе заседания суда Волкова свою вину признала, заявив, что она «немножко заигралась в инстаблогера». Также она рассказала, что у нее несовершеннолетний ребенок, а на жизнь она зарабатывает «шугарингом и бровями».

Суд отказался избирать меру пресечения, назвав доводы следствия предположительными. Волкову освободили в зале суда.

Еще один случай произошел в Москве. 30 сентября стало известно, что сотрудники полиции задержали блогера Руслана Бобиева. Мужчина снялся с девушкой на фоне храма Василия Блаженного в провокационной позе. Позднее мужчина записал видео, в котором публично извинился.

1 октября Замоскворецкий суд арестовал на 10 суток подругу блогера Руслана Бобиева Анастасию Чистову, которая участвовала вместе с ним в вульгарной фотосессии у храма. Кроме этого, материалы дела в отношении самого блогера переданы в территориальное подразделение Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.