Кипр закрыл авиасообщение с Россией

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Кипр закрыл авиасообщение с Российской Федерацией. Информация об этом следует из уведомления для летного экипажа, которое было опубликовано сайте управления гражданской авиации Кипра.

Отмечается, что российским самолетам запрещается входить в воздушное пространство Кипра, вылетать из него или пролетать через него.

— Исключение составляют экстренные посадки, гуманитарные рейсы, поисково-спасательные полеты и возвратные рейсы для арендованных судов при разрешении властей Кипра, — следует из сообщения.

С 28 февраля «Аэрофлот» приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов. Отмечается, что пассажирам предлагается оформлять возврат денежных средств. Это можно сделать по месту приобретения билета.

До этого стало известно, что воздушное пространство для российских самолетов закрыл ряд стран. Среди них Италия, Бельгия, Словения, Болгария, Польша и Чехия, Нидерланды и Германия.

В ответ на эти меры Россия закрыла воздушное пространство для самолетов, следующих на территорию страны из Болгарии, Польши и Чехии, а также из Румынии.

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия предложила запретить полеты российских самолетов в ЕС. По ее словам, предлагаемый запрет будет распространяться на любой самолет — личный, чартерный или иным образом находящийся под контролем российского юридического или частного лица.