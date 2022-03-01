СМИ: Италия считает нарушением закрытие неба для России

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Глава Управления гражданской авиации Италии Пьерлуиджи Ди Пальма считает, что решение западных стран о закрытии воздушного пространства для российских самолетов — является нарушением международного права. Такое решение он высказал в понедельник, 28 февраля.

— Мы также видим, что международные договоры в некоторой степени нарушаются в связи с закрытием воздушного пространства для России, о котором вчера распорядился Запад, — передает слова Пальма агентство ANSA.

Ранее стало известно, что Евросоюз закрыл воздушное пространство сообщества для России. Теперь для любых российских воздушных судов запрещается посадка, взлет или пролет над территорией Европейского союза.

Также воздушное пространство для российских самолетов закрыл ряд стран. Среди них Германия, Италия, Бельгия, Словения, Болгария, Польша, Чехия и Нидерланды.

Страны ограничивают воздушное пространство на фоне последних действий России на международной арене. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.