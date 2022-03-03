Эндокринолог рассказала о полезных свойствах орехов

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Недостаток полезных веществ в крови человека может привести к серьезны болезням, в том числе — к сахарному диабету и тромбозу. Для поддержания высокого качества крови врачи рекомендуют правильно питаться. Эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, чем для человека полезны орехи и какие их виды необходимо употреблять.

Филиппова подчеркнула, что в орехах содержится большое количество витаминов, микроэлементов и пищевых волокон:

— Орехи являются растительными источниками белка, железа, цинка и других важных микроэлементов для работы нашего организма. Они содержат большое количество жиров омега-3, омега-6 и другие типы полинасыщенных жирных кислот, — уточнила врач.

Например, от тромбоза человека защитит употребление фундука, миндаля, грецкого ореха и арахиса. Людям, страдающим от сахарного диабета, помогут пекан, грецкие орехи, фундук, кешью и кедровые орехи.

Но есть и обратная сторона употребление данного продукта. Избыточное употребление орехов может привести к набору веса и не только.

— Также не стоит забывать что орехи сильный аллерген. Поэтому впервые пробовать орехи нужно с осторожностью, они сильные провокаторы с сильной аллергической реакцией, — передает слова эксперта Пятый канал.

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