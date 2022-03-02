Врачи назвали продлевающий жизнь напиток

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Врачи назвали популярный напиток, который убережет от инсульта и продлит жизнь. По словам медиков, пить его необходимо регулярно.

Согласно исследованиям, зеленый чай может увеличить продолжительность жизни и снизить риск сердечный заболеваний и инсульта. Ученые установили, что употребление чая как минимум три раза в неделю связано с более крепким здоровьем и более длинной жизнью.

— Наибольшую пользу для здоровья несет зеленый чай. Кроме того, пить его нужно постоянно и на протяжении долгого времени, — рассказал автор исследования доктор Синьянь Ван.

Специалисты отметили, что такой эффект зеленого чая на сердечно-сосудистую систему можно объяснить высоким содержанием полифенолов, сообщается на портале Daily Express.

Врачи назвали популярный напиток, повышающий риск развития рака. Они сообщили, что возникновение онкологии связано с рационом человека, поэтому нужно внимательно следить за питанием. Медики предупредили, что есть один богатый антиоксидантами напиток, который считается полезным. Но было установлено, что он, наоборот, существенно повышает риск заболевания онкологии.