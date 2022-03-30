Появились новые детали дела видеоблогера Хизри Запирова

Фото: Femmy 91 / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

В деле блогера Хизри Запирова, обвиняемого в мошенничестве, фигурируют еще четверо подозреваемых. Об этом стало известно в среду, 30 марта.

По данным Telegram-канала «112», среди подельников Хизы (никнейм Запирова в социальных сетях — прим. «ВМ») — его PR-директор Лусик Карапетян, блогер Эдуард Ломо и еще две девушки, чьи имена не разглашаются.

Примечательно, что Карапетян была объявлена в федеральный розыск вместе с Запировым в 2021 году.

Ломо суд отправил под арест в январе этого года, одна из фигуранток находится под подпиской о невыезде, вторая — под домашним арестом, сообщает Telegram-канал «112»

27 января 2021 года стало известно, что блогера объявили в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве.

Он якобы возглавлял группу капперов (спортивные аналитики, делающие платные прогнозы исхода спортивных событий — прим. «ВМ»). Клиенты переводили блогеру крупные суммы денег в надежде заработать на ставках.

По словам самого блогера, он узнал о розыске из утренних новостей и очень удивился сообщениям о том, что он скрывается.

Утром 30 марта Запирова задержали в Новой Москве. Позже появились кадры его задержания.

Хиза — автор многочисленных видео с приколами на люксовых автомобилях. В своих видео он демонстрирует зрителям развлекательные постановки и пранки.