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В КНР призвали США верно оценить возможности Китая по защите интересов

Евгений Белоусов

В мире
В КНР призвали США верно оценить возможности Китая по защите интересов
Фото: depositphotos

Америка не должна недооценивать решимость и возможности Китая по защите своих национальных интересов. Об этом заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время телефонного разговора с министром обороны США Ллойдом Остином в среду, 20 апреля.

— Китай надеется на установление здоровых и стабильных отношений с США, при этом (Китай — прим. ВМ) будет защищать свои национальные интересы и достоинство, США не должны недооценивать решимость и возможности Китая, — цитирует слова министра РИА Новости.

До этого глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что если Китай будет снабжать Россию оружием или поможет ей обойти санкции, то ему придется столкнуться с серьезными последствиями со стороны Америки и ее союзников. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит внимательно следить за китайским уровнем поддержки России.

Также в Китае заявили, что США играют «позорную роль» в урегулировании ситуации на Украине. Инициатором эскалации ситуации на Украине являются именно Соединенные Штаты, уверены китайские аналитики. К обострению конфликта привело неограниченное расширение НАТО на восток.

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