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Появилось видео задержания руководителей финансовой пирамиды Finiko

Анастасия Колоскова

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Появилось видео задержания руководителей финансовой пирамиды Finiko
Фото: Telegram-канал «МВД Медиа»

Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителей финансовой пирамиды Finiko. Видео задержания опубликовало МВД России.

Шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko задержали по подозрению в крупном мошенничестве сотрудники ГУЭБиПК МВД России вместе с коллегами из регионов и следователями.

— Полицейские задержали подозреваемых в Московском регионе, республиках Татарстан и Бурятия, а также в Иркутской области. В их жилищах проведено более 70 обысков, изъяты документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео: Telegram-канал «МВД Медиа»

По ее словам, всех задержанных заключили под стражу.

22 апреля стало известно, что суд в Казани отправил в СИЗО до 20 июня текущего года куратора финансовой пирамиды Finiko Антона Семыкина. Известно, что мужчина занимался сайтом компании и отвечал за службу поддержки.

Расследование уголовного дела о финансовой пирамиде было завершено 19 апреля.

Официально компания Finiko позиционировала себя как автоматизированная система генерации прибыли. Ее основали в 2019 году жители Казани Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы.

Подробнее о деятельности компании Finiko — в материале «Вечерней Москвы».

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