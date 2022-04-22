Появилось видео задержания руководителей финансовой пирамиды Finiko
Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителей финансовой пирамиды Finiko. Видео задержания опубликовало МВД России.
Шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko задержали по подозрению в крупном мошенничестве сотрудники ГУЭБиПК МВД России вместе с коллегами из регионов и следователями.
— Полицейские задержали подозреваемых в Московском регионе, республиках Татарстан и Бурятия, а также в Иркутской области. В их жилищах проведено более 70 обысков, изъяты документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, всех задержанных заключили под стражу.
22 апреля стало известно, что суд в Казани отправил в СИЗО до 20 июня текущего года куратора финансовой пирамиды Finiko Антона Семыкина. Известно, что мужчина занимался сайтом компании и отвечал за службу поддержки.
Расследование уголовного дела о финансовой пирамиде было завершено 19 апреля.
Официально компания Finiko позиционировала себя как автоматизированная система генерации прибыли. Ее основали в 2019 году жители Казани Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы.
Подробнее о деятельности компании Finiko — в материале «Вечерней Москвы».