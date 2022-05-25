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Дарвиновский музей проведет специальные мероприятия в честь Дня эколога 4 июня

Араз Салехов
Город
Дарвиновский музей проведет специальные мероприятия в честь Дня эколога 4 июня
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Вавилова, 57 Карта всех событий

В Государственном Дарвиновском музее 4 июня состоятся специальные мероприятия, приуроченные ко Дню эколога. Об этом в среду, 25 мая, сообщила пресс-служба музея.

— Всемирный день окружающей среды, или День эколога, отмечается во многих странах мира. В этот день общественные и природоохранные организации, культурные площадки проводят акции и специальные мероприятия в защиту природы. В первую субботу июня важный экологический праздник отмечает и Дарвиновский музей, — говорится в сообщении.

В программу события, как уточняется, входят мастер-классы по рисункам на воде «эбру» и изготовлению украшений из природных материалов, демонстрационное занятие с живыми обитателями подмосковных водоемов и уроки «тихой охоты» для начинающих грибников, сообщает сайт музея.

Также стало известно об открытии выставки «Как пуховый платок оборону крепил» в Музее Победы. Гости узнают, как вязальщицы Оренбуржья в годы войны отправляли на фронт теплые рукавицы, носки, свитера и жилеты.

Помимо этого, участниками акции «Ночь в музее» стали около 360 тысяч человек. В этом году свои двери открыли более 200 музейных площадок.

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