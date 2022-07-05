В России выявили 2676 случаев коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 2676 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 48 человек, еще 1732 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 3612 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В России объявили о снятии коронавирусных ограничений на пересечение границы с 15 июля. Также Россия отменила обязательные ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию для приезжающих в страну граждан Белоруссии. Уточняется, что для туристов из других стран наличие отрицательного ПЦР-теста остается обязательным.

В воскресенье, 3 июля, генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил о начале новой волны пандемии коронавируса. По его словам, вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации или смерти при заболевании. Тем не менее он подчеркнул, что никаких рекомендаций правительствам стран мира не дает, а лишь излагает факты.