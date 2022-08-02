Россияне в два раза увеличили траты на витамины: какие БАДы популярны и чем полезны

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За последний год в России наблюдается рост продаж витаминов и биологически активных добавок (БАД). Россияне стали их покупать в 2,5 раза чаще. Об этом свидетельствуют данные интернет-аптеки «Сбер Еаптека», передает РБК.

Витамин C

Отмечается, что среди витаминов и БАДов наибольший рост показали препараты, содержащие витамин C, — в 2,7 раза. Говоря о данной группе, диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что добавка важна для женщин после 50 лет. По ее словам, витамин участвует в синтезе коллагена. Он в свою очередь оказывает прямое влияние на кровообращение и состояние кожи, сосудов.

Врач-терапевт ярославской клиники «РЖД-Медицина» Ирина Сайног отметила, что недостаток витамина С выражается в повышенной кровоточивости десен, ухудшении состояния кожи, появлении синяков и кровоподтеков. В то же время переизбыток добавки, по словам гастроэнтеролога Марины Макишы, может навредить здоровью. Вызванный гипервитаминоз способен привести к аллергическим реакциям, тошноте, головокружениям и проблемам с сердцем. Макиша отметила, что взрослым и детям старше 14 лет в профилактических целях следует принимать по 2–4 таблетки витамина C в сутки. Детям в возрасте от 6 до 14 лет — по 1–2 таблетки.

Витамин D

Кроме того, среди россиян популярны препараты, которые содержат витамин D. Он стал в 2,4 раза востребованнее. По словам Елены Соломатиной, данная группа добавок также важна для женщин после 50 лет. Спектр действия витамина широк: помощь в усвоении кальция, уменьшение фитоэстрогенов, защита от вымывания кальция и так далее. Нехватка витаминов группы D может проявиться в снижении иммунитета, хандре, перебоях сердечно-сосудистой системы и многом другом.

Врач-эндокринолог Анастасия Тараско в беседе с «ВМ» добавила, что принимать витамин D нужно во время еды или сразу после, один раз в день. Не рекомендуется пить его на голодный желудок. Специалист посоветовала потреблять жирорастворимый витамин D.

Магний

Такую же популярность, как и у витамина D, возымели и препараты магния. За последний год их стали покупать в 2,4 раза чаще. Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала о том, какие симптомы могут указывать на дефицит данного элемента. По ее словам, проявления могут быть разными. Это связано с тем, что магний участвует более чем в 700 реакциях организма. Так, нехватка магния может отразиться в виде раздражения, стресса, панических атак, проблемами с ЖКТ и так далее.

Соломатина в свою очередь отметила, что вода с добавлением магния имеет настолько низкую концентрацию этих веществ, что они не могут принести никакой пользы. По ее словам, это лишь рекламный трюк, который направлен на привлечение внимания. Диетолог рекомендует покупать лечебную воду с добавлением минеральных веществ. В ней они содержатся в нужной концентрации.

Поливитамины

Замыкают рейтинг поливитамины — россияне стали в два раза чаще обращаться за данными добавками. Елена Соломатина сообщила «Вечерней Москве», что поливитаминные комплексы необходимо принимать во время диеты. Они позволят сбалансировать рацион и исключить развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта. Добавки содержат весь спектр нужных и полезных веществ, которые помогут ускорить обменные процессы и даже закрепят эффект от диеты.

Однако употреблять поливитамины без рекомендаций врача не стоит. Терапевт Надежда Чернышова рассказала, что самостоятельный прием добавок может навредить здоровью. Так, человек может столкнуться с передозировкой витамина А и D, которые превратятся в агрессивное вещество.