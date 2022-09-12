Мужчину приговорили к 20 годам колонии за убийство женщины

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Россия, Москва, парк Свибловские пруды Карта всех событий

Московский городской суд приговорил 28-летнего мигранта, убившего женщину после неудачной попытки изнасиловать ее на северо-востоке города, к 20 годам колонии строгого режима. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 12 сентября.

По данным следствия, около трех часов ночи 14 августа 2021 года подсудимый, Сирожиддин Акрамов, будучи пьяным напал на 33-летнюю женщину в сквере у Лазоревого проезда.

Мужчина зажал пострадавшей рот и нос, снял с нее одежду и попытался изнасиловать. Женщина активно сопротивлялась, отбивалась и кричала. Тогда Акрамов задушил пострадавшую при помощи ранее снятых с нее штанов. На крики прибежали охранники парка, но пострадавшую спасти не удалось, она погибла на месте происшествия.

Акрамов скрылся с места преступления, прыгнув в Яузу и переплыв ее. Найти его получилось благодаря камерам видеонаблюдения: они запечатлели момент побега, а также время возвращения в жилой комплекс, где мужчина делал ремонт.

После задержания злоумышленник полностью признал свою вину. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, сопряженное с изнасилованием» и «Покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством».

Приняв во внимание позицию государственного обвинителя, суд приговорил Акрамова к 20 годам колонии строгого режима. Также подсудимый возместит моральный ущерб родственникам погибшей, который оценили в два миллиона рублей.

Другое дело об убийстве, сопряженном с изнасилованием, раскрыли в четверг, 8 сетября. В Оренбургской области предстанет перед судом мужчина, изнасиловавший и убивший трех студенток.