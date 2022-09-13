Насильник, объявленный в международный розыск, экстрадирован из Румынии в Россию

Фото: Пресс-центр МВД России

Насильника, которого в России объявили в международный розыск, экстрадировали из Румынии в сопровождении силовиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 13 сентября.

По ее словам, гражданин Азербайджана, Гисмат Алиев, которого обвиняют в покушении на преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности, доставлен в Россию в сопровождении сотрудников Интерпола МВД РФ и ФСИН.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-центр МВД России

По версии следствия, в 2021 году в Ростовской области подозреваемый напал на знакомую и нанес телесные повреждения. По результатам преступления в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».

Так как Алиев на тот момент был за пределами России, его объявили в международный розыск по каналам Интерпола. Через семь месяцев подозреваемого задержали правоохранительные органы Румынии.

— Генеральной прокуратурой Российской Федерации румынской стороне был направлен запрос о выдаче Гисмата Алиева, — добавила Ирина Волк.

Во вторник, 13 сентября, подозреваемый был передан российским силовикам в аэропорту Бухареста и отправлен в Москву.

В понедельник, 12 сентября, другого иностранца приговорили к 20 годам колонии за убийство и попытку изнасилования женщины в столице.