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Грузовой автомобиль загорелся на 82-м километре МКАД

Юлия Курганова
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Грузовой автомобиль загорелся на 82-м километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 82-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 82-го километра МКАД (развязка с Дмитровским шоссе) произошло возгорание грузового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 15 сентября.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

— Движение осуществляется по трем из пяти полос. Дорожная ситуация осложнена, рекомендуем объезжать этот участок, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

15 сентября три автомобиля столкнулись на 105-м километре МКАД. Из-за аварии были перекрыты две полосы движения, в результате образовался большой затор. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

12 сентября несколько автомобилей столкнулись на западе Москвы. Инцидент произошел на улице Кубинке в районе дома 22, корпус 1. На месте работали оперативные службы города. Информации о пострадавших не поступало.

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