«Выбрали бабло, которое побеждает зло»: Данко высказался о Галкине и Пугачевой

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

16 сентября произошло событие, которое заставило певицу Аллу Пугачеву прервать затянувшееся молчание о ситуации на Украине. Минюст России признал ее супруга Максима Галкина физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Тогда Примадонна обратилась в соцсетях к Минюсту с просьбой и ее признать иноагентом. Также больше она не стала скрывать гражданскую позицию, заявив о солидарности с любимым мужем, который очень часто критиковал российские власти в связи со спецоперацией.

Высказывание артистки раскритиковали многие ее коллеги. Певец Данко тоже не остался в стороне. Он объяснил шокирующий поступок звезды элементарной алчностью. При этом ранее артист считал ее чуть ли не жертвой комика-манипулятора.

— Когда меня спрашивали про Аллу, я всегда старался отбивать нападки на нее. Мотивировал это тем, что Галкин просто взял в плен Аллу Борисовну. Но оказалось, что они оба — хитромудрые ребята и между человеческими позициями и деньгами, выбрали второе. Считаю, что Галкин и Пугачева так себя повели, потому что у них гигантские суммы денег и очень много недвижимости за рубежом. Уверен, их вынудили это сделать. Вот они и выбрали бабло, которое побеждает зло, — заявил Данко.

20 сентября сообщалось, что в МВД поступило заявление с просьбой проверить Пугачеву на дискредитацию армии РФ. Его написала жительница Подмосковья. Она попросила проверить певицу на предмет противоправной деятельности с «иностранной поддержкой» и на публичные действия, направленные на дискредитацию российских вооруженных сил.