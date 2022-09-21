Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Выбрали бабло, которое побеждает зло»: Данко высказался о Галкине и Пугачевой

Юлия Курганова
Общество
«Выбрали бабло, которое побеждает зло»: Данко высказался о Галкине и Пугачевой
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

16 сентября произошло событие, которое заставило певицу Аллу Пугачеву прервать затянувшееся молчание о ситуации на Украине. Минюст России признал ее супруга Максима Галкина физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Тогда Примадонна обратилась в соцсетях к Минюсту с просьбой и ее признать иноагентом. Также больше она не стала скрывать гражданскую позицию, заявив о солидарности с любимым мужем, который очень часто критиковал российские власти в связи со спецоперацией.

Высказывание артистки раскритиковали многие ее коллеги. Певец Данко тоже не остался в стороне. Он объяснил шокирующий поступок звезды элементарной алчностью. При этом ранее артист считал ее чуть ли не жертвой комика-манипулятора.

— Когда меня спрашивали про Аллу, я всегда старался отбивать нападки на нее. Мотивировал это тем, что Галкин просто взял в плен Аллу Борисовну. Но оказалось, что они оба — хитромудрые ребята и между человеческими позициями и деньгами, выбрали второе. Считаю, что Галкин и Пугачева так себя повели, потому что у них гигантские суммы денег и очень много недвижимости за рубежом. Уверен, их вынудили это сделать. Вот они и выбрали бабло, которое побеждает зло, — заявил Данко.

20 сентября сообщалось, что в МВД поступило заявление с просьбой проверить Пугачеву на дискредитацию армии РФ. Его написала жительница Подмосковья. Она попросила проверить певицу на предмет противоправной деятельности с «иностранной поддержкой» и на публичные действия, направленные на дискредитацию российских вооруженных сил.

Знаменитости Семья Пугачевой и Галкина Деньги критика Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

А Клинтон снова врет о расширении НАТО

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кавказские хребты соблазняют Запад

Все мнения
О проекте