Аксенов сообщил о переносе ЯМЭФ на второй квартал 2023 года

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Власти Крыма приняли решение перенести Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) на второй квартал 2023 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в среду, 28 сентября.

— Принято решение о переносе Ялтинского международного экономического форума на второй квартал 2023 года. О точных датах проведения форума будет объявлено дополнительно, — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Шестой Ялтинский международный экономический форум должен был состояться еще в 2021 году. Однако из-за ситуации с коронавирусом правительство Крыма приняло решение перенести его на 2022 год. Тогда Аксенов отмечал, что мероприятие состоится, когда позволит ситуация.

25 сентября Сергей Аксенов сообщил, что план по частичной мобилизации в Крыму выполнен. По его словам, крымчане-добровольцы заслуживают особой гордости и уважения.

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