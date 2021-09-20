Топ-10 резонансных законов, принятых Госдумой за последние пять лет

Фото: Пресс-служба Госдумы

В России завершилось голосование на выборах депутатов в Государственную думу РФ. За предыдущие пять лет парламентарии одобрили 2672 закона, рассмотрев при этом почти 6,5 тысячи законопроектов. «Вечерняя Москва» предлагает вспомнить десять самых важных законов, принятых для граждан Госдумой седьмого созыва.

Поправки к Конституции

В прошлом году депутаты приняли порядка 200 поправок к тексту основного закона государства — Конституции. С инициативой их внесения выступил в начале года президент России Владимир Путин. По его словам, поправки были необходимы для дальнейшего развития страны как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие. Большинство депутатов, главы парламентов и фракций поддержали идею Путина.

Среди основных изменений в законе — поправки об индексации пенсий и иных социальных выплат, о защите исторической правды, преемственности РФ от СССР, о традиционных семейных ценностях и приоритете детства, о статусе русского языка. Также было установлено, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Поправки вступили в силу с 4 июля 2020 года.

Новые трудовые книжки

В декабре 2019 года депутаты приняли закон об электронных трудовых книжках. Переход на новый тип документа стартовал с 1 января 2020-го. До конца прошлого года работники могли выбрать: продолжать вести их бумажные трудовые книжки или перейти на электронные.

Получить сведения о трудовой деятельности в рамках ведения электронных книжек можно как у работодателя по последнему месту работы (в электронном виде или на бумажном носителе), так и в МФЦ, ПФР или через единый портал госуслуг. Согласно поправкам, лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки не оформляются.

Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, использование электронной трудовой книжки значительно упростит процедуру устройства на работу.

Пенсионная реформа

С января 2019 года вступили в силу поправки о поэтапном повышении пенсионного возраста: к 2023 году он будет составлять 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Раньше было 55 и 60 лет соответственно. При этом лицами предпенсионного возраста теперь считаются россияне в возрасте от 55 и от 60 лет за 5 лет до назначения им пенсии.

Согласно закону, досрочный выход на пенсию предусмотрен для граждан, имеющих большой трудовой стаж. Женщины, которые официально работали не менее 37 лет, а мужчины — не менее 42 лет, могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста. Но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми имеют право досрочно выйти на пенсию: на три года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений.

Материнский капитал

В прошлом году Государственная дума приняла поправки, направленные на расширение программы материнского капитала. Его сумма выросла с 453 026 до 466 617 рублей при рождении первого ребенка. При появлении в семье второго ребенка или последующих детей маткапитал составляет 616 617 рублей.

Кроме того, поправки продлили действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года. Также расширился перечень направлений использования выплаты: на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом земельном участке. Помимо этого, капитал начал ежегодно индексироваться. Уже в текущем году размер выплаты на первенца составил 483 882 рубля и 639 432 рубля на второго ребенка. Как рассказывала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в этом году материнский капитал получат свыше миллиона российских семей.

Выплаты на детей

В 2017 году Госдума приняла законопроект о ежемесячных выплатах при рождении первого или второго ребенка, появившегося на свет после 1 января 2018-го. Вскоре закон подписал президент, а действовать документ начал с января 2018 года. Теперь малообеспеченные семьи в связи с рождением первого или второго ребенка могут получать ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания. Прожиточный минимум на ребенка — это не та же самая сумма, что для трудоспособного населения.

С июля 2019-го многодетные семьи начали получать 450 тысяч рублей на погашение ипотеки в случае рождения в таких семьях в период с 1 января 2019-го по 31 декабря следующего года третьего ребенка или последующих детей.

Кроме того, с 1 июля текущего года установлены новые пособия, выплачиваемые женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности, и неполным семьям с низким доходом, имеющим детей в возрасте от 8 до 17 лет. Размер выплачиваемого пособия для беременных — 50 процентов от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе по месту их жительства или фактического проживания. Размер второго пособия также составляет 50 процентов, но уже от величины прожиточного минимума для детей в субъекте.

Налоговая амнистия

В 2017 году депутаты приняли закон о списании налоговых долгов граждан по имущественным налогам по состоянию на 1 января 2015 года, а также задолженности по начисленным на недоимку пеням. Кроме того, пенсионеров и инвалидов освободили от уплаты земельного налога на дачные участки площадью не более шести соток.

С 1 марта 2018-го по 28 февраля 2019-го и с 1 июня 2019-го по 29 февраля 2020-го состоялись второй и третий этапы амнистии капиталов. Россияне могли добровольно задекларировать свое имущество, активы, зарубежные счета и контролируемые иностранные компании без негативных последствий в виде ответственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей, неисполнение законодательства о валютном регулировании и контроле, а также уголовной ответственности за деяния, совершенные до начала того года, в котором введена амнистия капиталов.

Комиссия за переводы

Депутаты в 2019 году приняли закон об отмене комиссий за межбанковские переводы. Он вступил в силу с 14 июня прошлого года. В соответствии с документом размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физическими лицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных структурных отделениях, поскольку они относятся к единой организационной структуре.

Соответственно, переводы между счетами, открытыми в одном банке в разных регионах, с точки зрения закона являются обычными внутренними переводами.

Защита животных

В 2018 году, спустя восемь лет после внесения в нижнюю палату парламента и с учетом пожеланий зоозащитных организаций, Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными. В частности, были установлены запреты на натравливание животных друг на друга, на отказ владельцев животных от исполнения обязанностей по их содержанию до определения питомцев в приюты или отчуждения иным законным способом.

Также запрещены торговля животными вне специальных мест, организация и проведение боев между животными или зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение им травм и увечий. Запрещена и пропаганда жестокого обращения с питомцами.

Кроме того, с 2017 года была усилена уголовная ответственность за жестокое обращение с животным, если оно нацелено на причинение боли или страданий, совершено из хулиганских или корыстных побуждений и повлекло гибель или увечье животного. При нарушении закона гражданину грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.

Предустановка российского ПО

В ноябре 2019 года депутаты приняли закон о запрете продажи электронных устройств без российского программного обеспечения. С 1 апреля текущего года он вступил в силу. В список электронных товаров включены смартфоны, планшетные, стационарные и портативные компьютеры, телевизоры с цифровым блоком управления. В перечень российского ПО вошли «Яндекс.Браузер», «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», почта Mail.ru, ICQ, голосовой ассистент «Маруся», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурс «Госуслуги» и другие.

— Хочу еще добавить, что это не навязывается потребителям, а они могут это и не использовать, — подчеркивал Путин на совещании с членами правительства, обсуждая закон.

Защита должников

С 1 февраля 2022 года в стране начнет действовать закон, направленный на повышение гарантий для граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию. Как отмечал Путин, теперь у должников есть право на сохранение ежемесячного дохода не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Минимальный доход должника включает в себя средства для материального обеспечения лиц, находящихся на его иждивении. В перечень имущества, которое нельзя списать, включили зарплату и другие доходы гражданина. В документе прописано, что должник может дать номер счета, с которого нельзя списывать определенную сумму, специалистам Федеральной службы судебных приставов.