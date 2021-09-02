Как в московском метро появились восьмивагонные поезда

1935 год. Прибытие подвижного состава на станцию столичного метро «Сокольники» / Фото: Pastvu.com

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В номере «Вечерней Москвы» за субботу, 7 сентября 1935 года, метрополитену было посвящено сразу несколько заметок.

Во-первых, читатели главной городской газеты узнали, что закончено геологическое исследование трассы метро на участке, соединяющем Смоленскую площадь с площадью Киевского вокзала. На этом участке, который пересекал реку, должен быть сооружен мост, по которому пойдут поезда метро.

«Этот мост — один из самых больших в Союзе. Для того чтобы сделать его исключительно прочным и надежным, потребуется опустить каменно-железобетонные основы (устрои) на глубину до 25 метров — до второго слоя известняка. Эти работы будут проводиться при помощи кессонов», — писала газета.

Кроме этого, сообщалось, что начато испытание восьмивагонных составов.

«Испытания дали положительные результаты. Механическое и электрическое оборудование работало безукоризненно. Таким образом, при сильном наплыве пассажиров, в эксплоатацию (тогда это слово писалось через «О». — «МВ») могут быть пущены восьмивагонные составы», — писала «Вечерка». А с большим потоком пассажиров уже приходилось сталкиваться.

Накануне в Москве в Центральном парке имени Горького проходила массовка железнодорожников, председательствовал на которой сталинский любимец, организатор и строитель метро, железный нарком Лазарь Каганович. Число составов, выпущенных на линии, было увеличено, чтобы не ударить в грязь лицом перед любимым руководителем.

Однако пришло понимание, что число вагонов нужно увеличить, как и парность поездов, — 15 пар в час вместо 12. Пассажиров с каждым днем становилось все больше.

А строительство метрополитена тем временем продолжалось. Проходчики тоннелей обнаруживали интересные находки.

«Среди многочисленных предметов старины обращает внимание персидскаясабля XVII века. На сабле сохранились два клейма с именем мастера, изготовившего ее, — Мухаммед. Из надписей было видно, что сабля была выпущена в Испагани — одном из крупнейших культурных и промышленных центров тогдашней Персии».

Также интерес читателей вызвала и другая находка — надгробие Федора Михайловича Наумова, на котором была обозначена дата — 7054 год от сотворения мира, что соответствует 1546 году от рождества Христова.

Государю Ивану Васильевичу, вошедшему в историю как Грозный, в ту пору было 16 лет. Так строители метро, подобно героям пьесы Булгакова, смогли прикоснуться к древней Москве, времен знаменитого царя, который был тогда популярен.

ЦИФРА

284 метра составляет длина платформы станции «Воробьевы горы» — самой протяженной в метрополитене.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В качестве пропитки для шпал, чтобы оградить их от появления трещин и гниения, используют креозот, который имеет специфический запах. Сейчас его почти не применяют, поэтому в метро пахнет металлом.

КСТАТИ

Первый эскалатор в мире был представлен на Парижской выставке 1901 года в качестве концепта, а первые действующие модели появились в лондонском метро только в 1932 году. Первые эскалаторы для московского метро были приобретены за границей за золото.