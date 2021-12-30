Как в новогодние праздники будут работать МФЦ, ЗАГСы, почта и поликлиники

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Новогодние праздники в России продлятся с 31 декабря по 9 января. «Вечерняя Москва» собрала информацию о том, каким образом в этот период будут работать государственные учреждения: медорганизации, МФЦ, ЗАГСы, «Почта России» и департамент социальной защиты.

Больницы и поликлиники

Режим работы столичных медицинских учреждений в период новогодних праздников (31 декабря — 9 января) изменится. Взрослые поликлиники будут открыты с 9:00 до 16:00. Вызвать врача на дом удастся с 8:00 до 19:30. Сделать прививку от коронавируса можно будет со 2 по 9 января — с 9:00 до 16:00.

Круглосуточно или по графику медучреждений будут работать травмпункты. Без выходных и круглые сутки будут открыты центры телемедицины и КТ, а также кабинет диагностики ПЦР и ИНА.

Бесплатные экспресс-тесты на коронавирус можно будет сделать в общественных местах с 11:00 до 18:00 в период с 31 декабря по 9 января. Выездные бригады вакцинации будут трудиться по аналогичному графику за исключением 1 января — этот день объявлен выходным.

Детскую медпомощь на дому можно будет получить с 9:00 до 15:00 с 31 декабря по 9 января. В детских медучреждениях будут делать ПЦР-тесты на коронавирус со 2 по 9 января в рабочие часы. Травмпункты при детских поликлиниках будут открыты с 8:00 до 22:00.

Женские консультации будут проводиться с 9:00 до 15:00 в учреждениях административных округов.

Дежурные аптечные пункты будут открыты с 9:00 до 16:00.

Почтовые отделения

Отделения «Почты России» 31 декабря будут работать воскресному графику. Исключениями станут круглосуточные отделения почты: 31 декабря они будут открыты до 21:00, а 1 января откроются в 10:00.

Выходными днями для всех почтовых отделений станут 1, 2 и 7 января. Во все остальные дни «Почта России» будет работать по стандартному графику.

Многофункциональные центры

Офисы «Мои документы» 31 декабря будут работать с 9:00 до 18:00. В этот же день флагманские центры и Дворец государственных услуг на ВДНХ будут доступны с 10:00 до 18:00. Выходными днями объявлены 1 и 7 января. Со 2 по 8 января будут открыты 11 дежурных офисов госуслуг. Режим работы 2 и 8 января: с 11:00 до 16:00, а с 3 по 6 января — с 10:00 до 19:00.

В период с 31 декабря по 9 января МФЦ будут оказывать только услуги регистрации смерти, оформления социальной карты, предоставления доступа к порталу госуслуг и выдачи бумажного сертификата с QR-кодом.

С 9 января «Мои документы» начнут работать в стандартном режиме.

ЗАГСы

31 декабря все центры работают на предоставление полного перечня услуг с 9:00 до 18:00. Флагманы и Дворец госуслуг — с 10:00 до 18:00. 1 и 7 января — выходные дни. Дежурные центры работают 2 и 8 января — с 11:00 до 16:00, а с 3 по 6 января — с 10:00 до 19:00.

Департамент социальной защиты

Территориальные центры социального обслуживания будут оказывать поддержку гражданам старше 60 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, которые соблюдают самоизоляцию. Чтобы получить помощь, необходимо подать заявку по телефону горячей линии.

С 3 по 9 января в ТЦСО «будут выдавать подарочные коробки «С заботой о здоровье», а также принимать заявления и документы на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации; на выдачу и оформление направлений в протезно-ортопедические организации на изготовление изделий; на адресную социальную помощь; на получение денежной компенсации взамен подарочной коробки «С заботой о здоровье» от москвичей старше 65 лет», сообщили на сайте департамента.

Выходные Центров московского долголетия продлятся с 31 декабря по 2 января. С 3 января учреждения будут работать в обычном режиме.

Центры «Моя карьера», «Моя работа», центры социальной помощи семье и детям, а также центры поддержки семьи и детства не будут работать в период праздников — с 31 декабря по 9 января. Для москвичей будут доступны звонки по горячим линиям и подача онлайн-заявлений.

В московскую службу психологической помощи можно будет обратиться по круглосуточному телефону 051 или воспользоваться чатом на сайте организации.

Центр социальной адаптации имени Глинки, его филиалы и «Социальный патруль» продолжат работу в привычном режиме.