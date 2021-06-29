«Музы Монпарнаса» и «Калейдоскоп коллекций»: москвичей пригласили на выставки в июле

Фото: АГН «Москва»

На пороге — второй летний месяц. Вместе с его приходом в городских музеях и галереях открываются многочисленные выставки. Москва, оспаривая звание культурной столицы, стремится удивлять горожан и гостей интересными находками. Редакция «Вечерней Москвы» подготовила обзор самых значимых экспозиций июля.

Открывает обзор выставка «Июнь 1941. До и после», которую представляет Музей Победы. Экспозиция открылась накануне даты начала Великой Отечественной войны.

В экспозиции представлено более 200 предметов, которые расскажут, как изменилась счастливая жизнь советского народа с приходом войны. Здесь можно увидеть военную форму и гражданскую одежду 1930–1940 годов, живописные полотна батальной тематики и предвоенного мирного времени, предметы быта и снаряжения на момент начала войны, макеты военной техники, деревянные и бронзовые скульптуры, личные вещи маршала Советского Союза К. Рокоссовского.

Выставка открыта с 21 июня по 10 августа.

Выставку полотен живописцев XIII–XV веков «Сиена на заре Ренессанса» приглашает увидеть Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Свои экспонаты для экспозиции предоставили Национальная пинакотека в Сиене и музеи Тосканы. Столь представительная выставка полотен, которые редко покидают стены своих музеев, проводится в Москве впервые. Среди уникальных экспонатов из Италии — деревянные таблички «таволетты Биккерны».

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Особого внимания заслуживает подписное «Распятие» Сеньи ди Бонавентуры, ученика Дуччо, две створки полиптиха Сансеполькро художника Сассетты, а также произведения Андреа ди Бартоло, Сано ди Пьетро, Маттео ди Джованни, Гвидоччо Коццарелли, Бернардино Фунгаи и других мастеров.

Выставка открыта с 25 июня по 3 октября.

Музей-заповедник «Царицыно» зовет посетителей на выставку «Семья — душа России», приуроченную ко Дню семьи, любви и верности. В этом году экспозиция посвящена медикам и их профессиональному подвигу. Образ врача неразрывно связан с материнством и семейными переживаниями. На картине В. Попкова «Больной ребенок» осмотр заболевшего малыша превращается в своеобразное таинство — композиция выстраивается вокруг хрупкой фигуры мальчика в кровати, окруженной взрослыми. Тему поддерживают цветная линогравюра Е. Успенской «Детский врач» и керамическое панно М. Дедовой-Дзедушинской «Студенты-медики на операции».

Выставка открыта с 25 июня по 15 августа.

Фото: pixabay.com

Государственный Дарвиновский музей презентует выставку фотографий, сделанных ученым В. В. Горбатовским, «Страна заповедников: от амурского тигра до европейского зубра».

Посетители увидят ландшафты заповедников, где обитают редкие и исчезающие животные. На снимках запечатлены не просто прекрасные мгновения, но и неповторимые картины из жизни природы. Путешествие начинается с тех мест, где живет амурский тигр — южной части Дальнего Востока. Зрители побывают у подножия гор Сихотэ-Алиня в Приморском крае, на Камчатке и Курильских островах. Вместе с северным оленем посетители отправятся от берегов сибирской реки Лены до границ Норвегии и Финляндии. В степях Даурского заповедника в Забайкальском крае гости музея увидят редкую зобастую антилопу и полюбуются баргузинским подвидом соболя.

Выставка открыта с 26 июня по 29 августа.

Фото: Сайт Приокско-Террасного заповедника

В рамках выставочного проекта «Пушкинский календарь» Государственный музей А. С. Пушкина приглашает посетителей увидеть экспозицию «Братья разбойники». Сохранилось два кратких плана поэмы и несколько черновых набросков. Первый план предполагал рассказ о волжском атамане и похищенной им деве. Однако Пушкин решил осложнить сюжет рассказом об участи двух братьев. Так возник второй план поэмы. В итоговом варианте Пушкин отказался от истории об атамане, и центральными эпизодами поэмы стали жизнь разбойничьей шайки и судьба двух братьев.

Посетители увидят первые издания «Братьев разбойников», списки поэмы в альбомах XIX века и издания поэмы, увидевшие свет в прошлом столетии.

Сюжет «Братьев разбойников» не раз привлекал художников XIX–ХХ веков — на выставке представлены иллюстрации К. А. Трутовского, Ю. Т. Звирбулиса и других.

Выставка открыта с 28 июня по 19 сентября.

Музей современной истории России приглашает посетителей на выставку «Калейдоскоп коллекций», где представлены раритеты музейного собрания. Здесь можно увидеть самые редкие, ценные и исторически значимые экспонаты: агитационный фарфор, макеты кораблей, художественные лаковые миниатюры, предметы музейного значения из дерева, кости, камня, керамики и стекла. В сюжете экспонатов обязательно отражается какое-либо значимое для страны историческое событие.

Особое место занимают подарки советскому народу. Многие из них изготовлены в единственном экземпляре.

Выставка открыта с 29 июня по 29 июня 2025 года.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Июль в галерее-мастерской «Варшавка» стартует с выставки художницы Татьяны Бруни «Воспоминания». Картины, написанные маслом и акварелью, предложат гостям экспозиции задуматься о малой родине, взглянуть на привычные пейзажи, погрузиться в воспоминания о детстве. Сюжеты картин — это визуальные отражения воспоминаний. На полотнах запечатлена динамика момента как эпицентра Вселенной.

Выставка открыта с 1 июля по 30 августа.

В Музее Вадима Сидура в начале июля открывается выставка «Цветочный». Это совместный проект художников Екатерины Юшкевич и Егора Цветкова, посвященный изучению истории районов Перово и Новогиреево.

Объектом исследования стал цветочный магазин «Зеленый проспект». Магазин закрылся пять лет назад, но память о нем сохранилась. История «Цветочного» представлена серией видеоработ. А центральным объектом выставки стала инсталляция из живых цветов, которая каждую неделю будет пополняться новыми растениями.

Выставка открыта с 1 июля по 15 августа.

Фото: Максим Денисов / mos.ru

Галерея «Богородское» объединения «Выставочные залы Москвы» представляет выставку «Форма времени». Посетители увидят современное, а не традиционное направление в керамике. Арт-объекты и инсталляции раскроют выразительные возможности материала с точки зрения времени — события XXI века и мировая культура диктуют направлениям искусства поиск новых выразительных возможностей, и керамика — не исключение.

Выставка открыта с 4 июля по 14 августа.

Дарвиновский музей порадует в июле посетителей еще двумя выставками. Сначала здесь откроется экспозиция «Музей искусственной истории», которая позволит произведениям современного искусства экспонироваться на равных правах с естественно-научными экспонатами.

В музее появятся объекты современного искусства: графика, скульптура, фотография, видео-арт, инсталляция, перформанс. Художники предлагают зрителям взглянуть на мир нечеловеческих существ, систематизировать их и вообразить несуществующий музей. При этом работы художников зарифмованы с экспонатами из постоянной коллекции музея.

Выставка открыта с 4 июля по 12 сентября.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вторая выставка музея, которая откроется в начале месяца, — «Созвездие талантов». Экспозиция приурочена сразу к нескольким юбилеям выдающихся художников, иллюстраторов, графиков: 130-летию С. С. Турова, 115-летию Г. Е. Никольского, 105-летию В. М. Евстафьева и 90-летию В. М. Смирина. Художников объединяет способность увидеть и запечатлеть красоту природы.

На выставке представлены графические и живописные работы мастеров, каждый из которых по-своему раскрывает жанр пейзажа. Туров предпочитал лирические зарисовки из путешествий в заповедные места. Яркость красок свойственна творчеству Евстафьева. Художники-анималисты Никольский и Смирин оживляли свои произведения присутствием зверей и птиц.

Выставка открыта с 7 июля по 26 сентября.

Музей современной истории России ко Дню семьи, любви и верности открывает выставку «Ах, эта свадьба!», которая посвящена традициям и особенностям праздника.

Экспонаты выставки рассказывают об особенностях деревенской и городской свадеб, а также о такой специфике времени, как комсомольская свадьба. Традиции, которые есть на свадьбах в современной России, многочисленны. К таковым можно отнести выкуп невесты и каравай, девичники и мальчишники. Появились и новые традиции. Так, в день свадьбы многие молодожены вешают в специально отведенных местах замок со своими выгравированными именами.

Выставка открыта с 8 июля по 5 августа.

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Государственном музее А. С. Пушкина откроется выставка художницы Т. В. Варакиной «Искусство маленьких шагов». Художницей написано огромное количество картин в самых разных жанрах и разной тематики. Зрителей впечатлит природная самобытность мастера, узнаваемый почерк, умение увидеть и донести красоту, способность экспериментировать, выразить на холсте свои чувства, мысли, отношение к людям и миру.

Выставка открыта с 9 июля по 8 августа.

Галерея «Пересветов переулок» в свою очередь приглашает взрослых и детей на выставку художника Руслана Поланина «Анхюгге. Мистика повседневного». Автор экспозиции обращается к идеям новой мифологии, исторической памяти, рассматривая их через призму эстетики хоррор. Эта эстетика вошла в нашу жизнь через популярную культуру. Так, для художника «детскими» стали ощущения от чтения страшных рассказов Гоголя и рассматривания обложек альбомов хэви-металл, которые слушал его отец. Пространство выставки отсылает не к комнате ужасов, а, скорее, к магазинчику очень странных артефактов.

Выставка открыта с 9 июля по 1 августа.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представляет выставку «Музы Монпарнаса», посвященную легендам парижского района — женщинам, задававшим тон одной из самых ярких эпох. Посетители увидят более 50 картин, около 100 рисунков, порядка 20 скульптур, более 20 произведений прикладного искусства, более 10 художественных фотографий, а также архивные документы и материалы. В проекте приняли участие крупнейшие российские и французские музеи и галереи.

Выставка расскажет о наиболее важных, знаменитых и незаслуженно забытых действующих лицах художественной сцены Монпарнаса в первые десятилетия ХХ столетия.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Экспозицию открывают произведения А. Экстер, Л. Поповой, М. Васильевой. На Монпарнасе располагались частные академии, где девушкам также преподавали основы скульптурного мастерства. Здесь занимались К. Клодель, А. Голубкина, В. Мухина. С 1900-х по 1930-е наиболее заметны на парижских Салонах были художницы Р. Брукс, Ж. Марваль, М. Лорансен, Т. Лемпицкая. А в 1924 году в Париже открывает свое «Симультанное ателье» Соня Делоне. Наряду с живописью и графикой художница рано обратилась к дизайну и моде. Последняя часть выставки, «Покидая Монпарнас», рассказывает об участницах движения сюрреализм — К. Каон, Л. Фини, Д. Маар.

Выставка открыта с 15 июля по 3 октября.