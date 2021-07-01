Балетные сезоны и прогулки в Парке неба: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Анна Иванцова / Вечерняя Москва

Приближаются первые июльские выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 3 и 4 июля и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор событие, которое с неизменным успехом проходит в столице уже двадцать лет, — Летние балетные сезоны в РАМТ. Ежегодно Академический молодежный театр представляет гостям жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра. В репертуаре нынешних сезонов одиннадцать классических балетов. Среди них три балета П. И. Чайковского — «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик», «Жизель» А. Адана, «Дон Кихот» и «Баядерка» Л. Минкуса, «Ромео и Джульетта», «Золушка» С. Прокофьева, «Эсмеральда» Ц. Пуни, «Чиполлино» К. Хачатуряна и «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева.

В афише 3 июля — балет «Бахчисарайский фонтан», который впервые покажут на сцене фестиваля. 4 июля зрители увидят балет «Жизель».

Творческую линию ближайших выходных поддержат несколько оригинальных фестивалей. Так, в пяти галереях объединения «Выставочные залы Москвы» 3 и 4 июля состоится международный фестиваль современного искусства Everart Weekend. Его тема — «Игры в искусство». Здесь все события разворачиваются вокруг понятия «игра».

На фестивале галереи представили свои проекты. Так, галерея А3 приглашает на выставку «Число как образ», галерея «Беляево» — на выставку «Альтерглобализм», галерея «Ходынка» — на выставку «Игровое сопряжение / Game junction», галерея «Нагорная» — на выставку «Ограничение», а галерея «Пересветов переулок» — на «Лабораторную выставку студентов Школы Родченко» и выставку Immeval.

На Красной площади Москвы в рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» 3 и 4 июля впервые будет представлена выставка актуального паблик-арта «Красный сад». Объекты фестиваля представляют собой свободные высказывания художников на близкие их творчеству темы.

Аристарх Чернышев. Античная голова. 2020 год

Все работы выполнены в разных техниках из различных материалов, некоторые художественные приемы используются авторами впервые. Экспозиция представляет собой культурный срез актуального паблик-арта, в котором есть место и брутальному лесному примитивизму, и цифровому поп-арту.

Галерея «На Песчаной», в свою очередь, в субботу, 3 июля, приглашает на открытие международного фестиваля коллажа «Режь да клей ФЕСТ», где можно увидеть большую выставку коллажа и принять участие в мастер-классах.

На выставке посетителям представят три кураторских проекта: «Против шерсти», «Своя игра», «Микромир».

В рамках проекта «Против шерсти» представлены цифровые и бумажные коллажи, смешанная техника, ассамбляжи и небольшие скульптуры. Проект «Своя игра» собран по результатам международного open call и включает работы, созданные коллажистами из 18 стран. А в проекте «Микромир» представлен мир воображения под «микроскопом».

Поддержит творческие тенденции выходных и Зоологический музей МГУ имени Ломоносова, который 3 июля приглашает взрослых и детей в летнюю студию Зоологического рисунка. На занятиях по анималистике участники почувствуют себя натуралистами, узнают интересные факты о животных, рассмотрят фотографии редких и необычных видов и нарисуют необычное животное. В день открытия программы участники нарисуют «Красноухую черепаху».

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Ближайшие выходные порадуют и поклонников познавательных мероприятий. Так, в Музеях Московского Кремля на выставке «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий» 3 июля можно принять участие в интерактивном занятии «Царский сын или самозванец». Участники занятия узнают, кем был Лжедмитрий на самом деле. Эта тайна периода Смутного времени волнует не только историков. Раскрыть суть происходивших событий посетители смогут, познакомившись с экспонатами выставки и выполнив задания поисковой игры.

Детям и взрослым предстоит соединить линии лабиринта истории и проследить взаимосвязь судеб главных действующих лиц. Выполнив задание правильно, они приблизятся к разгадке тайны и откроют старинный сундук.

Фото: Юлия Иванко / mos.ru

Музей-усадьба «Измайлово» 3 июля приглашает москвичей и гостей столицы в лекторий. Программа второго летнего месяца стартует с двух лекций. Тема первой из них — «Измайловский остров: усадьба, богадельня, городок». Слушатели побывают в воссозданном интерьере старой советской коммунальной квартиры и увидят снимки острова и предметы обихода его жителей в XIX–XX веках. Вторая лекция — «Павел I. Штрихи к портрету императора» — расскажет о неоднозначности его личности.

Московский планетарий 3 и 4 июля презентует любителям познавательных мероприятий новую экскурсию «Прогулка в Парке неба». На крыше звездного дома гостей ждет увлекательная программа, где каждый сможет узнать, как работают солнечные часы и как правильно определять по ним время. Здесь можно услышать истории о развитии астрономии и представлениях древних людей про науки о Земле.

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Посетителей научат отслеживать астрономическое положение Солнца, Луны и других небесных объектов над горизонтом Москвы с помощью экспонатов астрономической площадки. А еще специально для участников экскурсии откроют купол обсерватории.

В ближайшие выходные в городе пройдет несколько музыкальных фестивалей. Так, в музее-усадьбе «Кусково» в субботу, 3 июля, в рамках XI фестиваля «Органные вечера в Кусково» состоится концерт «Бах и JAZZ». Все лето гости музея могут наслаждаться классической музыкой в интерьерах большого дворца. В программе концерта зрителям представят значимые произведения Иоганна Себастьяна Баха: Токкату и фугу фа мажор, три хоральные прелюдии и три хоральные прелюдии в джазовом стиле. Кроме того, прозвучат произведения Эндрю Ллойд Уэббера, Kшиштофа Садовского, Жюльена Брета, Билли Джоуэла.

Всего в рамках фестиваля запланировано 26 концертных программ, которые познакомят публику с шедеврами европейской и русской музыкальной классики.

Фото: pixabay.com

В выходные, 3 и 4 июля, в Новой Третьяковке, где проходит выставка «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии», состоятся концерты-новеллы. В субботу слушателям представят концерт «В уме своем я создал мир иной». Эрнст Теодор Амадей Гофман, автор знаменитых немецких сказок, считал музыку наивысшим из искусств. В программе концерта прозвучат произведения Гофмана, князя В. Ф. Одоевского, а также других композиторов эпохи романтизма: Роберта Шумана и Феликса Мендельсона.

На следующий день состоится концерт «Нигде я не был так счастлив, как в Москве», героями которого стали странствующий подмастерье Людвиг Шпор; странник, очарованный Москвой, Роберт Шуман, скептик, покоривший Россию, Рихард Вагнер.

А в Доме Лосева 3 и 4 июля пройдет Фестиваль народного искусства имени Юрия Филатова «Орфей неприкаянный», который проводится в рамках международного музыкального форума «Русские программы». Афиша фестиваля включает в себя выступления трио баянистов «Гармония», дуэта баянистов «Премьера», ансамбля «Дежавю», ансамбля солистов «ЗаSaДа», лауреатов международных конкурсов.

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, Музей современной истории России приглашает посетителей на выставку «Калейдоскоп коллекций», на которой представлены раритеты музейного собрания. Здесь можно увидеть самые редкие, ценные и исторически значимые экспонаты: агитационный фарфор, макеты кораблей, художественные лаковые миниатюры, предметы музейного значения из дерева, кости, камня, керамики и стекла. В сюжете экспонатов обязательно отражается какое -либо значимое для страны историческое событие.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

К выставке готовятся мультимедийные интерактивные программы, которые дадут возможность получить более полную информацию как о каждом предмете, так и об исторических реалиях в целом.

Музей-заповедник «Царицыно» ко Дню семьи, любви и верности открывает традиционную выставку «Семья — душа России». В этом году экспозиция посвящена медикам и их профессиональному подвигу. Образ врача неразрывно связан с материнством и семейными переживаниями. Так, на картине В. Попкова «Больной ребенок» осмотр заболевшего малыша превращается в своеобразное таинство — композиция выстраивается вокруг хрупкой фигуры мальчика в кровати, окруженной взрослыми.

Во второй части экспозиции представлены работы художников и фотохудожников, отобранные жюри одноименного конкурса.

В Галерее «На Шаболовке» работает выставка «Жуки и гусеницы. Насекомая культура 1920–1940-х», посвященная разнообразным отражениям мира насекомых в раннесоветской мифологии и культуре. Посетителям предлагается отправиться в путешествие по микромирам. Здесь удачно соединились книги, энтомологические коллекции и инструменты 1920–1930-х годов, художественные произведения и наследие юннатов.

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

После революции насекомые нашли достойное место в агитплакатах, песнях, брошюрах, примерив на себя незавидную роль воплотителей врагов пролетариата. Со второй половины 1920-х образ внешней угрозы сменяется образом «вредителя» — внутреннего врага. «Вредителям» противостояли полезные «друзья человека» — муравьи и пчелы. А «насекомая культура» довоенных лет отражала грани советской повседневности и политики.

Дарвиновский музей, в свою очередь, представляет выставку фотографий, сделанных ученым В. В. Горбатовским, «Страна заповедников: от амурского тигра до европейского зубра». Посетители увидят ландшафты заповедников, где обитают редкие и исчезающие животные. На снимках запечатлены не просто прекрасные мгновения, но и неповторимые картины из жизни природы.

Путешествие по стране заповедников начинается с тех мест, где живет амурский тигр — южной части Дальнего Востока. Зрители побывают у подножия гор Сихотэ-Алиня в Приморском крае, на Камчатке и Курильских островах. Вместе с северным оленем отправятся от берегов сибирской реки Лены до границ Норвегии и Финляндии. Экскурс продолжится в краях, где сходятся границы России, Монголии, Китая и Казахстана и находятся горы Алтая.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 1 июля, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: ретромелодрама «Амели», российские ленты «Судьба диверсанта» и «Джетлаг», чудесный мультфильм «Огрики» и семейный фильм «Приручить дракона», фильмы ужасов «Кошмары» и «Оборотни внутри» и комедия «Начать с нуля».

Фото: Судьба диверсанта, 2021 год

В субботу, 3 июля, в Московском музее современного искусства откроется фестиваль «Кино без барьеров». Форум состоит из двух кинопрограмм — для взрослых и детей, а также серии мастер-классов. Стартует фестиваль детским мастер-классом по мотивам фильма «Дедушка, бабушка и я. История Тоби». Его участники станут сказочниками, создадут своего героя и построят для него небольшой домик.

В детской программе кинопоказов в этот день можно увидеть фильмы: «Тайная жизнь Тома Лайфута», «Приземленный», «Дедушка, бабушка и я. История Тоби» и «Мое клеймо». Взрослые посмотрят ленты «Брокколи», «Путеводитель по настроению» и «Лето».

Сеть кинотеатров «Москино» 3 и 4 июля приглашает зрителей посмотреть фильмы режиссера Алексея Федорченко. В афише выходных представлены ленты «Война Анны», которая была признана лучшим фильмом 2018 года на независимых премиях «Золотой Орел», «Ника» и «Белый Слон», и «Железная дорога» — сюрреалистическая трагикомедия о путешествии в глубь себя.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.