ARTLIFE FEST, «Снег на траве» и «Артмиграция детям»: какие мероприятия пройдут в выходные

Кадр из фильма Ежик в тумане

Приближаются завершающие выходные второго осеннего месяца. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 30 и 31 октября.

Открывает обзор Центральный выставочный зал «Манеж», где 30 и 31 октября пройдет Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST, тема которого — «Путь новой реальности». Посетители смогут увидеть эксклюзивную экспозицию картин известных современных художников со всего мира; поучаствовать в мастер-классах и перенять опыт художников; послушать авторские лекции экспертов в области современного искусства.

Центральная экспозиция включает 400 картин в самых разных техниках: от традиционных пастели и акварели до смелых экспериментов с материалами.

Осенью в нашем городе проходит множество театральных фестивалей. Так, форум «Артмиграция детям» 30 и 31 октября приглашает взрослых и детей посмотреть лучшие спектакли, поставленные в регионах России для подрастающего поколения. Вниманию публики в субботу на сцене Боярских палат СТД РФ будет представлен спектакль «Терра» Альметьевского драматического театра. В афише последнего дня октября — постановка «Мой папа — птиц» Озерского театра драмы и комедии «Наш дом», которую можно увидеть в театральном центре СТД РФ «На Страстном».

Фото: Вечерняя Москва

Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория» с 30 и 31 октября приглашает юных москвичей и их родителей на детскую программу «Территория. Kids». Зрители увидят российские и зарубежные спектакли и выставку PlayMMOMA.

В афише субботы значатся восемь камерных опер «КоOPERAция — Дети»: Art&Science и мастер-класс «Первая опера». А на следующий день зрителям представят историю «Невероятные приключения Голубя Петра» и мастер-класс «Создаем оперу».

Культурный центр «Москвич» 30 и 31 октября также приглашает горожан на показы спектаклей конкурса «Традиция». Акция пройдет в рамках фестиваля «Театральный москвич».

В выходные дни на сцене культурного центра можно увидеть пронзительную историю «Пегий пес, бегущий краем моря», поставленную по одноименной повести Чингиза Айтматова, комедию «Пришел мужчина к женщине» и спектакль «Любовь к трем половинам».

Фото: Pixabay

Всероссийский фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» будет рад приветствовать гостей 30 октября. Зрителям фестиваль покажет лучшие музыкальные спектакли: трагедии, оперы, балеты, оперетты, мюзиклы, детские постановки. В рамках форума проходит мини-фестиваль, посвященный 55-летию со дня основания первого в мире профессионального театра оперы, балета и симфонической музыки для детей и юношества.

В афише субботы — мюзикл «Пеппи Длинный чулок» Детского музыкального театра юного актера.

Дарвиновский музей в рамках выставки «Русский палеоарт» 30 октября приглашает зрителей на световое киношоу «Музыка небесных сфер». Стремительная и динамичная, спокойная и мелодичная — это музыка композитора и исполнителя Андрея Климковского. Она рассказывает о прошлом нашей планеты и ее непостижимом будущем. Фантастическая музыка и продуманный видеоряд захватывают дух.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Продолжит театральные выходные IV Международный большой детский фестиваль, который представляет своим гостям лучшие спектакли, цирковое шоу, кино- и анимационные фильмы и литературные произведения. Художественный руководитель фестиваля — народный артист России Сергей Безруков.

В афише субботы, 30 октября, значатся спектакль «Кукушка», который можно увидеть на сцене Театра кукол Образцова, и постановка «Нылка и Вылка в детском саду» — на сцене театра DOC. А всего в театральной программе участвуют 44 театра из 24 городов.

В выходные дни пройдет ряд интересных познавательных мероприятий. Так, Исторический музей 30 октября приглашает горожан на цикл лекций «Живая история. Реконструкторы в Историческом музее». Первый сезон позволит слушателям узнать о фехтовальном искусстве в средневековой Европе, женском скандинавском костюме эпохи викингов, дуэлях в XIX веке и чудесах военной техники предыдущего столетия. В субботу лекция «Русская дуэль. Мифы и реальность» расскажет о поединках, прогремевших на всю страну. Пушкин против Дантеса, Лермонтов против Мартынова, Новосильцев против Чернова. Что известно о них, какие правила были нарушены, какие версии возникли относительно исходов известных схваток.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музеи Московского Кремля приглашают на цикл лекций «Царь Иван Грозный», посвященный периоду правления первого русского царя — Ивана Васильевича Грозного. Уникальные памятники помогут взрослым и детям погрузиться в эпоху середины — конца XVI века.

В субботу, 30 октября, слушатели приглашаются на занятие «Иван Васильевича — первый русский царь». В Оружейной палате участники обобщат знания о разных сферах деятельности Ивана IV: внутренней и внешней политике, семейной жизни первого русского царя и культуре XVI века.

Фото: Вечерняя Москва

Музей архитектуры имени Щусева, в свою очередь, зовет горожан на цикл лекций «Шумаевский крест. Обретение святыни». Программа призвана с разных сторон представить историю уникального памятника из коллекции музея. Тема лекции 30 октября — «Шумаевский крест — Святая Земля царя Алексея Михайловича». Распятие в центре Шумаевского креста помещено на фоне панорамы города и окружающих его гор. Нарушая каноническую иконографию, Крест с Распятием находится в центре города. И город этот — Москва времен царя Алексея Михайловича. Город становится центром Святой земли, а Шумаевский крест — символом заключительного этапа становления Российского самодержавного царства.

Так или иначе некоторые мероприятия, запланированные на последние выходные октября, приурочены к празднику Всех Святых. Так, доходный дом Любощинских — Вернадских 31 октября приглашает горожан на фестиваль «Страшные сказки для самых смелых». Музей превратится в жуткое и загадочное место, где гости отправятся в путешествие по сказкам братьев Гримм. В программе вечера: проверка на прочность нервов, художественные вопли в темном лесу, гадание на страницах неадаптированного сборника сказок братьев Гримм, мастер-класс по созданию волшебного фонарика, который укажет дорогу к выходу.

Выйдя из леса, ребята попадут на музыкальный спектакль по одной из страшных сказок братьев Гримм «Король с Золотой горы». Сказку расскажет актриса Екатерина Кочнева под аккомпанемент мультиинструменталиста Павла Макарова.

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, в Еврейском музее и Центре толерантности открылась выставка режиссера-аниматора Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой «Снег на траве». Посетители увидят материалы студии Норштейна и масштабные мизансцены-инсталляции, созданные специально для проекта. Гостям будет предложено пройти по лабиринту биографии и творчества двух художников.

Условно экспозиции поделена на две части. Первая из них покажет несколько объемных пространственных композиций, которые соединят фрагменты известных фильмов режиссера с документальными свидетельствами его прошлого. Вторая часть выставки построена вокруг закулисья — рабочего процесса создания шедевров.

Фото: Пресс-служба РОСИЗО

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» представляет выставку «Императорские портреты. Историческая ретроспектива», приуроченную к 300-летию провозглашения Российской империи. Посетители увидят изображение царственных особ через призму восприятия современными художниками. Свои работы для экспозиции предоставили скульптор Леонид Баранов, художники Женя Шеф и Елена Шипицова. Кроме того, выставку дополняют произведения искусства из коллекции галереи.

В Выставочном зале федеральных архивов в Москве работает выставка «Александр Невский и его образ в исторической памяти». Экспозиция приурочена к 800-летию со дня рождения правителя, стоявшего у истоков российской государственности, — благоверного князя Александра Невского. Здесь представлено более 400 раритетов — уникальные летописные свидетельства жизни и трудов князя Невского, подлинные архивные документы и музейные предметы, положившие начало его почитанию как святого, об использовании образа полководца в наградной системе Российской империи — СССР — Российской Федерации. Особое место в экспозиции занимают документы и фотографии, рассказывающие о создании фильма С. Эйзенштейна «Александр Невский».

Галерея «Измайлово», в свою очередь, зовет гостей на выставку Константина Гладкова «Ентографическое путешествие», объект исследования которой — простое слово. Экспозиция состоит из трех блоков. Первый — серия графических работ. Здесь представлены таблички, постеры и графические изображения, выполненные в смешанной технике и показывающие привычные образы русской графической культуры.

Второй блок — серия фотографий и видео, погружающая в дорожное путешествие. Посетитель окажется в особенном месте, придорожном поселке Умет в Мордовии, где по всей протяженности трассы расположились ларьки с интересными названиями и вывесками. Завершает экспозицию стена с объявлениями, складывающимися в единый поэтический нарратив о жизни россиянина.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.