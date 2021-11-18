Фестиваль «Диалоги» и день рождения Деда Мороза: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Приближаются осенние выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 20 и 21 ноября и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор Международный театральный фестиваль «Диалоги», который 20 и 21 ноября пройдет в Московском драматическом театре «Человек». Уникальность форума состоит в том, что в спектаклях, представленных зрителям, принимают участие всего два актера. Свои спектакли на суд публики в Москву привезли региональные труппы.

В субботу независимый коллектив «Театр. Акт» из Казани покажет новую постановку «Контакт» по пьесе Ивана Вырыпаева, а на следующий день Никитинский театр из Воронежа представит «Путаницу» белорусского драматурга Андрея Макейчика. В программе фестиваля также значатся читки и открытые обсуждения увиденного с участием театральных критиков и всех желающих.

Фото: Вечерняя Москва

Театр «Практика» 20 ноября приглашает на премьеру спектакля «Я странная, я новая», которая состоится в Музее Москвы. Работа Дмитрия Мелкина — это многомерный текстовый преобразователь, объединяющий слово с новой академической музыкой и технологиями визуализации.

В основу спектакля легла пьеса драматурга Ольги Казаковой, исходным материалом для которой стало стихотворение десятилетнего мальчика с аутизмом. Ребенок пытается примирить свою странность с окружающим миром и выбирает собеседниками нейротипичных людей. В мире отчужденности и боязни иного этот текст — манифест примирения, который из глубины бессознательного обращается к человеческому в каждом из нас.

А в выставочном комплексе «Клинское подворье» 20 и 21 ноября будут праздновать день рождения Дедушки Мороза. В залах музея детей и взрослых встретят сказочные персонажи и увлекательно расскажут все самое интересное про доброго волшебника.

В выходные дни пройдет ряд интересных познавательных мероприятий. Так, в столице продолжается акция «Московская музейная неделя». В воскресенье, 21 ноября, свои двери для бесплатного посещения готовы открыть музей «Дом Гоголя», Дом-музей Марины Цветаевой, Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского, Государственный музей обороны Москвы, Музей Москвы и его филиалы, Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова и экспозиция «Музей Сословий России», Музей космонавтики и Дом-музей академика С. П. Королева. Во многих из них открыты новые выставки и подготовлены интересные программы.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Историческом музее в конце октября открылась выставка «Крузенштерн. Вокруг света», которая сопровождает большая познавательная программа с экскурсиями, лекциями и интерактивными занятиями. В субботу и воскресенье выставку можно посетить с экскурсией, на которой участникам покажут личные вещи одного из самых известных мореплавателей XIX века и памятники, связанные с первой российской кругосветной экспедицией. Здесь можно познакомиться с устройством парусного корабля и особенностями морской службы этой эпохи, узнать об обычаях народов тех земель, через которые проходил маршрут первого кругосветного плавания.

А в лектории музея можно послушать цикл рассказов, посвященный Крузенштерну. Лекция, которая пройдет 20 ноября, — «И. Ф. Крузенштерн. Личность мирового масштаба» — поведает о жизни на корабле: членах экипажа, конфликтах, происходивших на судне, а также о первых встречах с островитянами в Океании и первых открытиях русских мореплавателей в Тихом океане.

Доходный дом Любощинских — Вернадских также в октябре открыл выставку к столетию Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля «Про/сто». Здесь посетители могут увидеть самые яркие предметы из наиболее значимых музейных коллекций. В рамках выставки музей проводит развлекательно-познавательную программу. Так, 20 ноября можно принять участие в занятии «Музейный детектив», где гости проследят непростой путь сокровищ в музей. В ходе программы поговорят о том, как хранят, описывают, изучают, вводят в научный оборот музейные сокровища. А программа «Искусство русской иллюстрации», которая пройдет 21 ноября, расскажет, зачем нужна иллюстрация, какие техники используются для ее создания и какие художники изменили традиции русской иллюстрации.

Фото: Вечерняя Москва

Музеи Московского Кремля 21 ноября зовут взрослых и детей на программу, посвященную периоду Смутного времени в России. Участники познакомятся с памятниками, которые раскроют непростые перипетии эпохи рубежа XVI — XVII веков.

Занятие «Борис Годунов — первый избранный русский царь» расскажет об этапах восхождения к вершинам власти Бориса Годунова. Участники узнают о различных сферах деятельности царя: внутренней и внешней политике, дипломатических связях, семейной жизни и судьбе ближайших родственников. Посетители увидят царские регалии, трон, подаренный Борису Годунову иранским шахом Аббасом I, карету, полученную им от короля Англии Якова I, личные вещи царя и его родственников.

20 и 21 ноября в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ также пройдет ряд познавательных мероприятий. Субботний день начнет экскурсия «Форпосты в космосе», посвященная запуску в 1988 году первого модуля Международной космической станции «Заря». На лекции «Археоастрономия: мегалиты и представления древних людей о космосе» из цикла «Искусство в космосе» искусствовед Диана Джангвеладзе расскажет о мегалитах. А на лекции «МКС. История строительства» можно будет узнать об устройстве орбитальной станции.

В воскресенье в центре покажут фильм Георгия Данелии «Кин-дза-дза!», а затем прочитают тематическую лекцию «Стоимость покорения космоса», приуроченную ко Дню бухгалтера.

Фото: Пресс-служба центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Юные горожане в субботу, 20 ноября, приглашаются в Центр Гиляровского на курс по москвоведению «Место действия — Москва», приуроченный к 125-летию Музея Москвы. Главными инструментами для изучения Москвы станут персонажи, которых в процессе занятия создадут дети и которые примут участие в важнейших исторических событиях. Ребята познакомятся с особенностями жизни людей в разные эпохи, увидят повседневный быт и разнообразную архитектуру.

Музей архитектуры имени А. В. Щусева, в свою очередь, в рамках выставки «Профессия — реставратор» 20 ноября приглашает на мастер-классы «Карта твоего города» и «Впечатления на пленке». Первое занятие представит участникам карты разных эпох, макеты и проекты зданий. Ребята смогут сделать их зарисовки, а далее в мастерской создадут планы собственных вымышленных городов.

Мастер-класс «Впечатления на пленке» предлагает осмыслить выставку «Профессия — реставратор» в небольшой книге. Участники познакомятся с экспозицией, изучат представленные пленки и диапозитивы, узнают о технологии реставрации.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева совместно с Галеев-галереей представляют выставочный проект «За фасадом эпохи. Истории московских художников 1920–1940-х годов». Экспозиция посвящена художникам «тихого искусства», творческий расцвет которых пришелся на переломные для советской культуры годы.

В тридцатые годы катастрофически сузилась возможность участия в публичной художественной жизни и выставках «старших» художников. Они не смирились с идеологическими изменениями и остались «злобствующими эстетами», рискующими изображать события «как было», а не «как надо». У «младших» художников почти не было опыта участия в объединениях и группах. Из-за отсутствия возможности работать публично они занимались станковой живописью «в стол».

Государственный исторический музей приглашает на выставку «Князь Дмитрий Пожарский. История и легенда». Знамя Дмитрия Пожарского — центральный экспонат экспозиции. До приезда в музей оно находилось на хранении в Спасо-Преображенском храме села Пурех Нижегородской губернии. Среди центральных памятников — реликвии XVII века: серебряная водосвятная чаша с изображением Богоявления, сабля с булатным клинком, княжеское седло с прорезными стременами, Евангелие в серебряном окладе.

Фото: Pexels

Галерея «Измайлово» зовет москвичей на выставку «Передай соль». Проект расскажет о другом натюрморте и еде в искусстве. Галерея превратится в книгу о вкусной и здоровой пище в интерпретации современных художников. Здесь можно сравнить традиционный натюрморт с изящным завитком лимонной кожуры и дичью, и современные подходы к теме еды. Все это отразилось в живописи, графике, видео, объекте и текстах.

Пространство выставки поделено на главы: современный натюрморт, новые объекты интереса художников, ощущение дома и тоска по нему, любовь, транслируемая через еду, еда и невроз, изобильное и скудное, застолье, игры в еду и с едой.

Выставка картин Жозефины Уолл «Сказка твоей жизни» ждет гостей в Музее современной истории России. Характерная особенность произведений искусства художницы — использование необыкновенно ярких красок и создание фантастических образов животных и людей.

Творчество Уолл фантазийно, во многом сюрреалистично, но ее образы рождаются из наблюдений за природой, из зарисовок с натуры. Главным источником вдохновения для художника является любовь. Всего в экспозиции представлено более 80 полотен. Работы наполнены мифами, сказками, мечтами, тайнами. На них изображен мир, в котором привычное сочетается с удивительным.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 18 ноября, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: несколько лент национального производства — «Медея», «Молоко птицы» и «Небо», чудесные мультфильмы «Приключения Пильи» и «Робокар Поли», драмы «Последняя дуэль», «Французский вестник», «Король Ричард» и фильм ужасов «Лощина мертвецов».

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Государственная Третьяковская галерея приглашает на ретроспективу фильмов Сиро Тоёда, приуроченную к 115-летию со дня рождения классика японского кинематографа. Пленочные фильмы, прибывшие из Японии для эксклюзивного показа в галерее, демонстрируются на языке оригинала с английскими субтитрами и синхронным русским переводом.

В афише 20 ноября зрителям представят фильм «Снежная страна», который в 1958 году демонстрировался в рамках конкурсной программы международного кинофестиваля в Каннах. Лента является экранизацией романа Ясунари Кавабата, который рассказывает об отношениях писателя и провинциальной гейши, развлекающей посетителей на горячих источниках в снежной префектуре Ниигата. Режиссер Сиро Тоеда внес некоторые изменения в сюжет первоисточника, добавил отдельные сцены, сделал героя не писателем, как у Кавабата, а художником.

20 и 21 ноября настоящий праздник для киноманов устроит Московский международный фестиваль архивных фильмов, основная программа которого представлена в кинотеатре «Иллюзион». Гостей фестиваля ждет разнообразная афиша, а также лекции и дискуссии. Состоятся специальный показ памяти Кирилла Разлогова и презентация посвященного киноавангардисту Дзиге Вертову первого номера научного журнала «Кинема».

Зрители смогут посмотреть лучшие отреставрированные картины, вышедшие в повторный прокат в текущем году: «Иван Грозный», «Берегись автомобиля», «Курьер», «Иди и смотри», «Восхождение», «Июльский дождь», «Мальчик и девочка». В рубрике «Персона. Достоевский» покажут ранние, редкие и малоизвестные экранизации писателя.

В программе реконструкций фестиваля собраны фильмы различных эпох — от «примитивов» начала ХХ века до работ наших современников. А программа «Кино о кино» посвящена саморефлексии кинематографа. Рубрика «Киностолица» представит Вену и подготовлена в партнерстве с Австрийским культурным форумом.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.