Нутрициолог Макарова рассказала, можно ли пить кофе натощак

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Нутрициолог Анна Макарова рассказала, когда лучше пить кофе: до или после еды.

Как отмечает специалист, по времени соотношения с едой каких-то особых ограничений в приеме кофе для условно здорового человека не предусмотрено. Но если у человека диагностирована язвенная болезнь желудка, синдром раздраженного кишечника, то им запрещено пить кофе натощак, особенно эспрессо.

Эксперт также посоветовала не смешивать кофе и алкоголь из-за резкого возрастания сердечно-сосудистой и печеночной активности.

Последнюю чашку кофе стоит пить за четыре часа до сна. В противном случае возможно появление бессонницы, ухудшения качества сна, передает aif.ru.

Ранее аналитики сообщили, что в традиционной рознице стоимость кофе за последний месяц выросла на 41-55 процентов, сливок — на 30 процентов, передает Nation news.

До этого диетолог Наталья Нефедова рассказала, кому не стоит злоупотреблять чаем и кофе.