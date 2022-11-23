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Музей московской школы имени Маяковского победил во всероссийском музейном конкурсе

Георгий Соланович
Город
Музей московской школы имени Маяковского победил во всероссийском музейном конкурсе
Фото: Pexels

Музей московской школы имени Маяковского стал победителем всероссийского конкурса школьных музеев, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки в среду, 23 ноября.

Всего в конкурсе приняли участие около 400 музеев образовательных организаций из более чем 60 регионов России. Жюри оценивало работы участников в девяти номинациях по направлениям «Экскурсоводы», «Музеи», «Авторская песня о музее образовательной организации». Москву в финале мероприятия представили 24 музея.

— Музеи шести столичных школ стали призерами всероссийского конкурса школьных музеев за 2022 год. Еще девять музеев получили дипломы. <…> Лучшим в России в номинации «Музей образовательной организации (прочие профили)» стал «Музей-клуб Маяковского» школы имени Маяковского из Москвы, — передает сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

22 ноября в столице подвели итоги Командного стратегического московского соревнования (КОСМОС), финал которого состоялся 20 ноября в Центре педагогического мастерства.

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