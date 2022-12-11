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Объем валютных вкладов россиян достиг минимума с 2008 года

Евгений Белоусов
Экономика
Объем валютных вкладов россиян достиг минимума с 2008 года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Объем валютных вкладов россиян с начала года сократился на 38 процентов и достиг минимума с декабря 2008 года. Об этом свидетельствуют данные ЦБ в воскресенье, 11 декабря.

Валютные депозиты граждан России в середине осени сократились на 6 процентов — до 56 миллиардов долларов. Это стало минимальным значением с декабря 2008 года, когда показатель находился на уровне 52,7 миллиарда долларов.

Кроме того, с начала текущего года объем валютных депозитов сократился на рекордные 38,05 процента. До этого их максимальное падение в иностранной валюте пришлось на 2020 год: тогда их объем за 10 месяцев снизился на 9,3 процента, или 8,7 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

Международный финансовый консультант Василий Еременко заявил, что россияне обладают достаточно хорошей финансовой грамотностью даже по сравнению с европейцами и американцами.

Эксперт пояснил, что многие россияне неплохо разбираются в финансовых услугах, но проблема состоит в применении теоретических знаний на практике. Он добавил, что россияне умеют анализировать рынок предложений.

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