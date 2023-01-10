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Приметы и советы

Психолог объяснила, может ли мать не любить своего ребенка

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог объяснила, может ли мать не любить своего ребенка
Фото: pexels.com / Elly Fairytale

Любовь матери к ребенку зависит от того, что она вкладывает в это понятие. Об этом рассказала врач и психолог Мария Забурмах.

Она отметила, что у многих родителей были проблемы с их мамами и папами, поэтому они не умеют показывать свои чувства.

По словам психолога, если ребенок растет в недружной семье, с воспитанием через тумаки и окрики, то сам факт того, что его накормили, в исполнении матери — уже любовь. Хотя при этом люди из благополучных семей обвинят такую мать в нелюбви к ребенку, передает РИАМО.

До этого психолог Наталья Наумова рассказала, как родители должны выбирать подарок для ребенка. Родители должны отойти от практичности в подарке и сосредоточиться на том, чтобы доставить радость ребенку. Презент не должен осуществлять мечту взрослого человека, передает Nation news.

Волнуясь за своих детей, родители стараются оградить их от сложностей и уберечь от опасностей. Но перейти грань заботы и начать контролировать каждый шаг очень легко. Как выстраивать диалог с детьми, рассказывает психолог семейного центра «Западное Дегунино» Дарья Папырина.

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