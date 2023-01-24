УЕФА оставит в силе отстранение российских клубов от турниров после встречи с РФС

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставит в силе отстранение российских клубов и сборных от участия в международных турнирах. Об этом сообщает Sky News.

—У УЕФА есть желание обсудить общее состояние российского футбола и внутреннюю ситуацию — предварительная работа по возвращению команд к соревнованиям, если война закончится, — говорится в сообщении.

20 января была создана рабочая группа по этому вопросу. От РФС на мероприятии присутствовал вице-президент организации Александр Алаев и генеральный секретарь союза Максим Митрофанов.

В прошлом году российские футбольные команды были отстранены от участия в международных соревнованиях. Недавно Спортивный арбитражный суд сообщил, что такое решение объясняется необходимостью обеспечить безопасность соревнований. «Вечерняя Москва» разбиралась, с чем на самом деле связано отстранение российских футболистов, могут ли их восстановить в правах и что для этого должно произойти.

Россия может принять решение выйти из УЕФА и перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ). Шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник заявил, что в таком случае РФ получит новые возможности, однако у такого решения есть недостатки: например, ряд азиатских стран негативно отнесутся к такому переходу.