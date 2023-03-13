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Компании-подрядчику грозит штраф до миллиона рублей после приостановки движения на БКЛ

Полина Пашкина
Происшествия
Компании-подрядчику грозит штраф до миллиона рублей после приостановки движения на БКЛ
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Компанию-подрядчика, по вине которой из-за пробития строителями тоннеля приостанавливалось движение на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, могут оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора Москвы.

Внеплановую выездную проверку подрядчика, по данным ведомства, будут проводить с 16 по 29 марта. По ее результатам могут быть приняты меры административного воздействия.

Одна из них представляет собой штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Другая мера грозит штрафом в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей или административной приостановкой деятельности на срок до 90 суток, передает агентство городских новостей «Москва».

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения техники безопасности при строительных работах. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Последствия выброса глины и песка на пути участка Большой кольцевой линии оперативно устранены, инфраструктура БКЛ не пострадала, подчеркнули в Мосгосстройнадзоре.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Метро
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