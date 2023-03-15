Эксперт Зыков рассказал, как защитить личные данные при использовании VPN

Фото: Unsplash

Если при использовании VPN-сервисов пользоваться сайтами, которые работают по защищенному протоколу https, то вся информация и пароли будут защищены. Об этом рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

Специалист уточнил, что если человек пользуется сайтами, которые работают по защищенному протоколу https, то ни один VPN-сервис не поймет, какие страницы человек посещает и какой контент находится внутри.

— Нельзя будет посмотреть то, чем вы обмениваетесь, какие-то пароли и так далее. Но если вы посещаете сайты, которые не защищены шифрованием, то эти ребята смогут воздействовать на те сайты, которые вы открывайте, — пояснил Зыков в комментарии НСН.

Он также рассказал, что VPN-сервисы не всегда занимаются лишь обходом блокировок. По словам Зыкова, VPN помогает пользователю получить безопасный доступ из своего офиса к другому, который находится в другой стране, или наоборот.

В свою очередь киберэксперт Сергей Вакулин сообщил, что все VPN-сервисы заблокировать невозможно, если только не прибегнуть к изоляции в России интернета, как это происходит в Северной Корее, передает РИАМО.

Доцент кафедры «интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, как проверить качество VPN-сервиса.