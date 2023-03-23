Сотрудники метеостанции ВДНХ 23 марта отмечают профессиональный праздник

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Сотрудники метеостанции ВДНХ отмечают 23 марта профессиональный праздник. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— 23 марта сотрудники метеостанции ВДНХ отмечают профессиональный праздник — День работников гидрометеорологической службы России и Всемирный день метеорологии. Метеостанция ВДНХ — главная в Москве и одна из старейших в стране, — говорится в сообщении.

Метеостанция выставки работает круглосуточно и ведет непрерывное наблюдение за всеми изменениями в атмосфере, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о начале цикла мероприятий на ВДНХ, посвященных Году педагога и наставника. Первый тематический цикл «Учителя учителей» будет посвящен писателям-педагогам.

20 марта состоялось открытие выставки, посвященной истории жилищно-коммунального хозяйства столицы, у Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Представленные публикации знакомят с тем, как городские службы решали задачи на протяжении XX века, а современные фотографии отражают работу специалистов сегодня.